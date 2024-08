EVG Martens GmbH & Co. KG: Neue Dimensionen in der Markenkommunikation

Launch der neuen Website sorgt für frische Perspektiven in der Elektrotechnikbranche

In Zusammenarbeit mit der Agentur MINT entstand die neue Website des Distributors und Vertragspartners für elektromechanische Bauteile EVG Martens GmbH & Co. KG und ist die jüngste Maßnahme einer umfassenden Imagekampagne, die MINT für das Unternehmen erarbeitet und realisiert. Das Redesign der EVG-Firmenwebsite unterstreicht den Unternehmensclaim „Damit aus Ideen Lösungen werden“ und zielt darauf ab, sowohl die Ästhetik als auch die Funktionalität der Seite grundlegend zu verbessern. Nicht nur die ca. 75.000 Produkte sowie Infos zu Partnern, News, Messen, Leistungen und mehr sind nun einfacher und intuitiver zu finden und auf allen Geräten optimal dargestellt.

Auch Claudia Darius, Marketingleiterin bei EVG, sieht die Vorteile des modernisierten Auftritts: „Die neue Website spiegelt unser Engagement wider, stets den bestmöglichen Service zu bieten und den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Die Verbesserungen sind ein großer Schritt nach vorne.“

Die Struktur macht`s

Die gesamte Seitenarchitektur wurde überarbeitet, um eine benutzerfreundliche Navigation zu ermöglichen. Struktur und Design wurden gezielt so entwickelt, dass sie den Bedürfnissen der verschiedenen Nutzergruppen gerecht werden. So werden Kunden und Partner effizienter zu den für sie wichtigen Inhalten geführt. Auch das neue UX-Design sowie die neue Suchfunktion sind darauf ausgelegt, dass Um- und Irrwege durch die Unterseiten der Vergangenheit angehören. Für aktuelle News und Blogbeiträge wurde ein eigener, prominenter Bereich eingerichtet, um Interessierte stets auf dem neuesten Stand zu halten.

Die Darstellung aber auch

Zu den Neuerungen gehört auch ein modernes User Interface, das nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch durch neue, leicht verständliche Icons die Benutzererfahrung verbessert. Dazu zählt ebenfalls ein komplett neuer Login- und Nutzerverwaltungsbereich. Ein durchdachtes Farbsystem hilft, die Produktbereiche klar voneinander abzugrenzen und eine bessere Orientierung zu geben – ein Ziel, das auch bei der umfassenden Überarbeitung des Online-Shops mit seinen über 75.000 Produkten im Vordergrund stand. Insgesamt steht die Bildsprache der Website im Einklang mit der aktuellen Kampagne „Kleine Leute“ und verbessert das visuelle Erlebnis der User. Außerdem wurde die neue Corporate Typografie übernommen, um ein konsistentes Erscheinungsbild zu bieten.

Kleine Leute – große Kampagne

Die übergeordnete Kampagne spiegelt die Detailverliebtheit und das umfassende Know-how von EVG wider und wird längst über diverse Kanäle wie Messestände und Social Media sowie durch Print- und Digitalbroschüren verbreitet. Auch auf der Website fand sie bereits statt, nun allerdings präsenter und im neuen Design.

Für die Kampagne wurden reale Mitarbeitende durch einen 3-D-Körperscan detailgetreu digitalisiert und anschließend als Miniaturmodelle gedruckt.

„Die Mitarbeitenden spielen bei EVG eine zentrale Rolle“, sagt Senior Customer Manager Hansjörg Milkereit. „Deshalb sollen sie auch in der Außendarstellung prominent vertreten sein. Die Miniaturfiguren sind eine kreative Lösung, dies umzusetzen.“

Diese Figuren wurden in verschiedenen Visuals neben Produkten eingesetzt, um die Nähe sowohl zu den Produkten als auch zu den Kunden symbolisch auf Augenhöhe zu bringen und die menschliche Seite des Unternehmens zu unterstreichen. Etwas, das in der technikzentrierten Branche oft in den Hintergrund gerät.

Kollaborative Entwicklung und schnelle Implementierung

Die Agentur MINT bringt ihre Expertise in der Markenentwicklung und im kreativen Konzeptdesign ein, um die kommunikativen Maßnahmen von EVG Martens präzise und wirkungsvoll zu gestalten. Die beiden Unternehmen arbeiten Hand in Hand, um die Kommunikationsstrategien nicht nur zu planen, sondern auch dynamisch an sich verändernde Marktbedingungen und interne Entwicklungen anzupassen. Die enge Abstimmung ermöglicht es beiden Teams, von der Konzeption bis zur Umsetzung auf kurzen Wegen zu kommunizieren und Ideen ohne Verzögerungen zu realisieren.

Die erfolgreiche Umsetzung der Imagekampagne und der Relaunch der Website belegen eindrucksvoll die erfolgreiche und produktive Zusammenarbeit. MINT und EVG Martens arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Optimierung der Unternehmenskommunikation. Wir dürfen gespannt sein, was die Zukunft bringt.

