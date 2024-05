Everience User Experience Day 2024 in Essen, Zeche Zollverein

Everience Germany präsentiert den User Experience Day 24:

Innovation und Transformation in Essen

Nach dem erfolgreichen Debüt des UX-Day 23 im Deutsche Bank Park kündigt die everience Germany GmbH den zweiten User Experience Day an. Der UX-Day 24 wird am 21. November 2024 in der beeindruckenden Kulisse der Zeche Zollverein in Essen stattfinden. Neben spannenden Keynotes zu aktuellen UX- und AI-Themen, erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine exklusive Führung über das Gelände des UNESCO-Weltkulturerbes.

Unter dem Motto „Experience the Transformation – Userzentrierte Innovation in Aktion“ bietet der User Experience Day eine intensive Auseinandersetzung mit aktuellen Trends in den Bereichen: IT-Service, Big Data, AI und transformative Geschäftsmodelle. Die Zeche Zollverein und das Ruhrgebiet stehen für enormes Transformationspotenzial und Innovationskraft. Der Veranstaltungsort steht in charakteristischer Weise für die Veranstaltung.

Der UX-Day 24 verspricht einen dynamischen Mix aus Keynotes, interaktiven Workshops und Networking-Möglichkeiten. Geplante Vorträge umfassen unter anderem:

– Die Integration von KI im Service Desk und ihre Auswirkungen

– Optimierung der UX durch Reorganisation und erfolgreiche Transition

– Verbesserung des User Experience Managements durch ESM/ITSM-Plattformen

– Nearshoring als eine Antwort auf den Fachkräftemangel in der IT

Alexander Gassmann, Gründer und Geschäftsführer von everience Germany, betont: „Im Fokus der Veranstaltung steht die Integration von AI in Service Desk Lösungen. Wir sprechen dabei von Conversational AI Systemen, die von generativer AI deutlich abzugrenzen sind. Unser Programm umfasst außerdem interessante Berichte von Unternehmen über zielführendes Transitionsmangement und die Vorteile von Nearshoring Service Desks.“

Everience konnte bereits einige hochkarätige ReferentInnen namhafter Unternehmen für das Event gewinnen, darunter die SVA-System Vertrieb Alexander GmbH, die FLENDER GmbH und HELPLINE France – um nur ein paar zu nennen.

Martin Möller, Head of Business Development Manager, kündigt eine Steigerung zum letzten Event an: „Wir freuen uns sehr auf den User Experience Day 24. Dieses Jahr ziehen wir das Event mit unserem Partner SVA noch etwas größer auf. Davon versprechen wir uns, noch mehr Themen abdecken zu können und mehr Interaktion mit den BesucherInnen. Dieser Tag verspricht spannende Einblicke in die Zukunft des IT-Supports und die Optimierung der User Experience durch innovative Technologien.“

Der UX-Day 24 bietet von 9:30 bis 16:30 Uhr ein abwechslungsreiches Programm, das User Experience Management aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Für das leibliche Wohl wird im Erich-Brost-Pavillon mit Blick über das gesamte Gelände der Zeche Zollverein gesorgt.

Interessierte können sich bereits jetzt anmelden und ihren kostenlosen Platz sichern. Weitere Informationen zum Event sowie die Möglichkeit zur Registrierung erhalten Sie unter dem folgenden Link: everience-UX-Day24

Eine Review zum UX-Day 23 finden Sie hier: https://everience.digital/everience-ux-day

Über die everience Germany GmbH: „IT-Experts in User Experience“:

Die everience Germany GmbH wurde 2015 gegründet und ist Teil eines europäischen IT- Konzerns mit über 3.500 Mitarbeitenden. Innerhalb von 16 Servicecentern in Europa unterstützt everience Germany in 25 Sprachen

Unternehmen bei ihrer Digitalisierung. Der Premium IT Service Provider ist auf internationaler und auch lokaler Ebene präsent, um die Herausforderungen sowohl großer globaler Konzerne als auch regionaler Unternehmen zu

meistern. In Deutschland ist die everience Germany GmbH an zwei zentralen Standorten aktiv – in Darmstadt (Headquarter) und Essen sowie bei mehreren KundInnen direkt vor Ort. In Essen verfügt das Unternehmen zudem über ein eigenes PC-Logistikzentrum.

Kontakt

everience Germany GmbH

Holger Weishaupt

Berliner Allee 58

64295 Darmstadt

01743196910



https://everience.com/de

