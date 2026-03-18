Events sind kein Format – sondern ein strategischer Wirkungshebel

what when why schärft Positionierung in der B2B-Kommunikation

Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, komplexe Strategien, Transformationen und Veränderungen verständlich zu machen – und Menschen dafür zu gewinnen. Die Agentur what when why zieht daraus eine klare Konsequenz: Events werden schon seit längerer Zeit neu gedacht – nicht als Maßnahme, sondern als strategischer Wirkungshebel der Kommunikation. Mit dieser Haltung positioniert sich das Unternehmen als Partner für eventzentrierte Unternehmenskommunikation im B2B-Umfeld.

Der Moment, in dem Kommunikation Wirkung entfaltet

Im Ansatz von what when why ist bei einem Event der Moment, in dem Inhalte, Strategie und Menschen zusammenkommen – und aus Kommunikation tatsächliche Wirkung wird. Events werden nicht isoliert entwickelt, sondern als zentraler Anker integrierter Kommunikationsprozesse gedacht – von der strategischen Klärung über die Inszenierung bis zur nachhaltigen Verankerung im Unternehmen. „Ein Event ist der Moment, in dem sich entscheidet, ob Kommunikation trägt – oder verpufft“, ist sich Carsten Knieriem, Geschäftsführer von what when why, sicher.

Ein integriertes Modell entlang der Wirkungskette

Das Leistungsportfolio der Ludwigsburger Agentur umfasst dafür vier eng verzahnte Bereiche: Event, Campaigning, Consulting und Coaching. what when why begleitet Unternehmen entlang der gesamten Wirkungskette – von der Entwicklung klarer Botschaften über deren Inszenierung bis zur Aktivierung vor, während und nach dem Event.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Coaching von Führungskräften, Speakern und Event-Moderatoren. Ziel ist es, sie zu Wirkungsverstärkern auf der Bühne zu entwickeln – inhaltlich klar, dramaturgisch geführt und präsent in der Umsetzung.

Emotion Engineering®: Klarheit, die man spürt

Zentraler Bestandteil ist das Konzept Emotion Engineering®. Es verbindet inhaltliche Präzision mit emotionaler Wirksamkeit – und macht Kommunikation verständlich, erlebbar und erinnerbar. „Was nicht verstanden wird, wirkt nicht. Und was nicht berührt, bleibt nicht“, so Carsten Knieriem.

Relevanz für Transformation und Führung

Der Ansatz ist besonders relevant für Unternehmen, die Kommunikation nicht nur senden, sondern wirksam machen wollen – in Transformation, Markenführung und Vertriebsaktivierung. Knieriem: „Gute Kommunikation schafft Klarheit. Und Klarheit ist die Grundlage für Orientierung, Entscheidungen – und echte Wirkung.“

what when why GmbH & Co. KG

what when why ist eine Agentur für eventzentrierte Unternehmenskommunikation im B2B-Umfeld. Das Unternehmen versteht Events nicht als Maßnahme, sondern als Wirkungsverstärker innerhalb integrierter Kommunikationsprozesse und übersetzt strategische Ziele in erlebbare und wirksame Kommunikation. Grundlage ist das Konzept „Emotion Engineering®“, das inhaltliche Präzision mit emotionaler Wirksamkeit verbindet. Das Leistungsspektrum reicht von Consulting – der strategischen Klärung und Entwicklung tragfähiger Kommunikationsarchitekturen – über die Entwicklung und Inszenierung von Live-, Hybrid- und Digitalformaten im Event bis hin zu deren kommunikativer Aktivierung durch Campaigning und dem Coaching von Führungskräften, Speakern und Event-Moderatoren als weitere Wirkungsverstärker.

Die Ludwigsburger Agentur wurde 2013 gegründet und arbeitet für Unternehmen wie Dürr AG, Hager, LBBW, TRUMPF, Siemens Energy, Voith, Bansbach und Feinmetall.

what when why GmbH & Co. KG

Königsallee 43

71638 Ludwigsburg

Ansprechpartner: Carsten Knieriem

E-Mail: info@whatwhenwhy.de

Tel.: +49 711 550 425 55

Internet: www.whatwhenwhy.de