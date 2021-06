Eventplattform schließt Lücke zwischen Digital- und Hybrid-Events

Magnid eröffnete virtuellen Showroom

Mit dem Kick-off Event „Hybrid Showcase. Lead the New Normal“ stellte die Agentur Proske Ziele und Möglichkeiten für eine wirkungsvolle und zeitgemäße Nutzung von hybrid durchgeführten Events vor. Für die Realisierung kam die Eventplattform magnid zum Einsatz, die auf der Proske-Entwicklung Virtual Venue basiert. Viele global tätige Unternehmen und ihre Agenturen nutzen bereits die Möglichkeiten von magnid und schätzen dabei insbesondere die leichte Administrierung der Eventplattform mit ihrer durchgängigen DIY-Bedienoberfläche.

Zu den Highlights der Veranstaltung zählte die Eröffnung des ersten Showrooms von Magnid, der jetzt für Führungen durch das virtuelle „Gebäude“ zur Verfügung steht. Die Visite beginnt am CO2-Tracker vor dem Gebäude, der eine Möglichkeit zur CO2-Berechnung und zum Vergleich mit realen Events schafft. Im Gebäude selbst gibt es auf zwei Etagen verschiedene Räume und Szenen, in denen Keynotes und Präsentationen rund um die Thematik Digital- und Hybrid-Events abrufbar sind. So steht beispielsweise in der oberen Etage im siebten Raum von links die Präsentation „Digital Revolution“ von Patric Weiler, Commercial Director bei Magnid, zur Verfügung, die er aus seinem Whitepaper über die Anforderungen von Eventplattformen abgeleitet hat.

Magnid ist eine KI-gestützte und cloudbasierte Veranstaltungsplattform, die bereits Ende vergangenen Jahres mit dem VDR „Innovation Champion Award 2020“ ausgezeichnet wurde. Sie bietet zahlreiche Optionen für praxisgerechte Digital- und Hybrid-Events wie Matchmaking, Speed-Dating und Live-Chats oder auch Tracking und Besucheranalysen. Die Plattform lässt sich vom Nutzer unter Integration aller Inhalte und Funktionalitäten exakt und individuell für unterschiedliche Anwendungen und ihre Anforderungen an die grafische Gestaltung anpassen. Bezahlt werden dann nur die tatsächlich benötigten Optionen und Kapazitäten der SaaS-Anwendung.

Dabei ist magnid nicht nur hundertprozentig DSGVO-konform, sondern auch hinsichtlich der Teilnehmerzahlen nahezu unbegrenzt skalierbar vom exklusiven Klein-Event bis zur Großveranstaltung mit mehreren 10.000 Teilnehmern. Das zählt auch zu den Gründen, warum Magnid bisher bevorzugt in datensensiblen Branchen wie der Pharmaindustrie oder für Government-Kongresse zum Einsatz kam.

„Magnid bringt nicht nur alle Features für die Realisierung kleiner und großer Digital-Veranstaltungen mit, sondern bereichert mit seinen Möglichkeiten ebenso die Durchführung hybrider Events“, so Christian Holtz, Geschäftsführer der Magnid GmbH. „Mit der Plattform wird es für jeden Anwender möglich, die logische Lücke zwischen Live- und Digitalveranstaltungen zu schließen und dafür die Assets beider Welten so zu kombinieren und zu verknüpfen, dass daraus ein vielversprechendes neues Format entsteht. Das belegen wir gern bei einer ‚Hausführung‘ im Cyberspace.“

Der virtuelle Showroom von Magnid ist offen für Besucher: https://proske-hybrid.live.virtualvenue.com/

Bildunterschrift: Virtueller Showroom von Magnid (Foto: Magnid)

Die Magnid GmbH wurde 2020 als spezialisierter Anbieter der Virtual Venue Plattform magnid gegründet. Die Leitung des Unternehmens liegt in der Verantwortung von Christian Holtz und Markus Struppler. Firmensitz ist München, weitere Büros unterhält das Unternehmen in Rosenheim und New York. Die Virtual Venue Plattform magnid empfiehlt sich für alle virtuellen Veranstaltungsformate – unabhängig davon, ob es sich um ein Meeting, eine Konferenz, eine Präsentation oder einen Kongress handelt. Die gewählte virtuelle Umgebung lässt sich vom Anwender unter Integration aller Inhalte und Funktionalitäten individuell anpassen. magnid arbeitet cloudbasiert und KI-gestützt. Für die Integration in unternehmenseigene Netzwerke und einen reibungslosen Datenaustausch ist magnid mit entsprechenden Schnittstellen ausgestattet. magnid steht als SaaS zur Verfügung.

