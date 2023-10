Eventforum Rheinland feiert Premiere am 2. November 2023

KAISERSCHOTE initiiert „Megatrends x Events“ im RHEIN SIEG FORUM

Am 2. November 2023 findet das 1. Eventforum Rheinland zum Thema „Megatrends x Events – Wie sehen Veranstaltungen der Zukunft aus?“ statt. Geplant sind Fachvorträge hochkarätiger Sprecher und Sprecherinnen aus Forschung und Praxis mit anschließendem Gedankenaustausch und B2B-Networking. Veranstaltungsort ist das RHEIN SIEG FORUM in Siegburg.

KAISERSCHOTE Event Catering wird das Forumsthema thematisch mit dem passenden Eventcatering begleiten. Dazu André Karpinski, Gründer und Geschäftsführer des Eventcateringunternehmens, der die Veranstaltung zusammen mit Frank Baake, Direktor des RHEIN SIEG FORUM, initiierte: „Das 1. Eventforum Rheinland verspricht einen spannenden Blick in die Zukunft der Eventbranche. Wir wollen als Impulsgeber die Veranstaltung mit unserem kulinarischen Sendungsbewusstsein begleiten und dabei unser Engagement für innovative Cateringlösungen belegen. Dazu zählt die Fähigkeit, die aktuellen Trends und Bedürfnisse der Eventbranche zu erkennen und auch umzusetzen.“

Referentin beim Eventforum Rheinland ist die Zukunftsforscherin Anja Kirig, die über „Neue Handlungs- und Möglichkeitsräume – Thesen und Trends zur Zukunft von Events und Entertainment“ referiert. Matthias Schultze vom GCB German Convention Bureau wird die „Rolle von Business Events in herausfordernden Zeiten“ erörtern, während Andreas Horbelt, Kreativdirektor der Agentur facts and fiction, die Gäste auf eine Reise durch „Weltausstellungen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft“ mitnimmt. Nils Reinhardt, Geschäftsführer von Woodify, will belegen, wie man in Deutschland mit ökologischem Impact auch wirtschaftlichen Impact erzielen kann. Die Moderation der Veranstaltung übernimmt Katrin Walberer von Walberer Sales und Events.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung auf der Website www.eventforum-rheinland.de erforderlich.

Moderne Event-Catering-Dienstleistungen von der KAISERSCHOTE

André Karpinski, Gründer der KAISERSCHOTE, begann 1987 seine Ausbildung zum Koch, um die Wartezeit auf seinen Studienplatz zu überbrücken und ist „dem Kochen treu geblieben, da ich hier meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte.“ Die ständige Suche nach dem perfekten Gericht verbindet ihn und sein Team, das seit über 30 Jahren mit kulinarischer Expertise flexibel auf eine sich ständig verändernde Welt reagiert. Wenn Menschen zusammenkommen, schafft passender Genuss eine Verbindung und zeitgemäßes Event-Catering vermittelt eine Botschaft. Die schonende Nutzung von Ressourcen und die Berücksichtigung des ökologischen Fußabdrucks bei allen strategischen Entscheidungen und operativen Prozessen sind für ihn heute unverzichtbar: „Durch unser kulinarisches Sendungsbewusstsein tragen wir dazu bei, dass leckeres Essen, liebevolle Inszenierung und Nachhaltigkeit ein sich stets gegenseitig bereicherndes Erlebnis bleiben!“

KAISERSCHOTE Event Catering GmbH

Donatusstraße 141

50259 Pulheim-Brauweiler

Ansprechpartner: André Karpinski

T. 0 22 34 / 99 802-0

F. 0 22 34 / 99 802-22

eMail: genuss@KAISERSCHOTE.de

Internet: www.KAISERSCHOTE.de und www.digital-catering.de