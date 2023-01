EuroShop 2023: Software Plattform für Digitale Transformation im Handel: Avery Dennison zeigt Retail-Lösungen für Nachhaltigkeit, Supply Chain Sichtbarkeit und Abfall-Reduzierung

Leinfelden-Echterdingen, 26. Januar 2023 – Avery Dennison, weltweit führend in Materialwissenschaften und digitalen Identifikationslösungen, stellt auf der EuroShop 2023 in Halle 6, Stand F80 Handelsunternehmen Lösungen für deren digitale Transformation vor. Unter dem Motto “See Beyond” sind Einzelhändler eingeladen, das Potenzial digitaler ID-Innovationen zu entdecken, um Milliarden von Produkten zu vernetzen und zu verfolgen und so eine nachhaltigere und effizientere Lieferkette zu schaffen. Am Stand haben EuroShop Besucher die Möglichkeit, direkt mit verschiedenen Demos zu interagieren, die vollständige Transparenz in der Lieferkette eines Produktes simulieren. Angefangen bei den Rohstoffen werden sie erfahren, wie Produkte entlang der Lieferkette über die innovative atma.io Connected Produkt-Cloud des Unternehmens in Kombination mit dem breiten Portfolio an digitalen Identifikationstechnologien, darunter RFID verfolgt werden können. Die Live-Demos zeigen interaktiv, wie Markenhersteller und Einzelhändler von Echtzeit-Einblicken profitieren können. Sie helfen ihnen dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen, die Genauigkeit und Effizienz der Lieferkette zu verbessern, Abfall zu reduzieren, Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen und Netto-Null-Ziele zu erreichen.

„Die EuroShop ist für uns eine wichtige Gelegenheit, die weltweit führende Rolle von Avery Dennison in der RFID-Technologie und unser Portfolio an digitalen Lösungen für Lieferketten und den Einzelhandel zu präsentieren“, so Francisco Melo, Global Senior Vice President und General Manager von Avery Dennison Smartrac.“ Der Bedarf an verbesserter Bestandsgenauigkeit und -transparenz war noch nie so groß wie heute, um die riesige Chance zu nutzen, effizientere und letztlich nachhaltigere Lieferketten zu schaffen, die sich positiv auf den Planeten und das Endergebnis auswirken.“

Messestand und Vorträge

In der Live-Demo „atma.io Coffee“ wird die Rückverfolgbarkeit von Produkten im Lebensmitteleinzelhandel mit Hilfe der atma.io Connected Product Cloud von Avery Dennison simuliert, die Einblicke in den Weg eines Produkts von der Quelle bis zum Endverbraucher bietet. In einer zweiten Demo wird gezeigt, wie atma.io in Zusammenarbeit mit Hedera in der Lage ist, genaue und überprüfbare Daten über den CO2-Fußabdruck eines Produkts in der gesamten Lieferkette zu liefern. Zwei neue Lösungen, „AD Defend“ und „AD TexTrace“, werden zeigen, wie Markenschutz und Verlustprävention durch digitale ID-Technologien erreicht werden können. Standbesucher werden auch die Gelegenheit haben, den „Byborre-Schal“ zu sehen, der zeigt, wie digitale ID-Technologien Modeeinzelhändlern eine Lösung für die bevorstehende Gesetzgebung zum digitalen Produktpass (DPP) bieten, die ab 2026 für jeden Textilimport in der EU rechtlich relevant sein wird.

Avery Dennison greift die Themen Nachhaltigkeit und Abfallreduktion auch in zwei Vorträgen auf der EuroShop auf. Uwe Hennig, Director Market Development, spricht am 28. Februar 2023 um 14:40 Uhr über „Powering sustainability and circularity with connected products“. In einem zweiten Vortrag am 1. März 2023 um 14:20 Uhr stellt er die Studie „The Missing Billions: The real cost of supply chain waste revealed“ vor, die von Avery Dennison in Auftrag gegeben wurde und aus der hervorgeht, dass jedes Jahr Lagerbestände im Wert von 163 Milliarden Dollar aufgrund von Verfall oder Überproduktion weggeworfen werden. Beide Präsentationen finden auf der Connected Retail und Retail Technology Stage statt.

