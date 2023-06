Europas größter Stiftungskongress mit Speakertool COMNEXX

BEEFTEA stellt erneut seine Digitalkompetenz unter Beweis

Die Agentur BEEFTEA group hat im Mai 2023 erneut Europas größten Stiftungskongress mit seinem digitalen Speaker- und Agendatool „COMNEXX“ unterstützt.

„COMNEXX erleichtert Veranstaltern die Verwaltung und Organisation der einzelnen Programmpunkte“, sagte Andreas Grunszky, Geschäftsführer der Beeftea group. „Gerade bei Großevents mit einer Fülle von Programmpunkten verliert man leicht den Überblick. Hier setzt COMNEXX an. Veranstalter sparen dadurch Zeit, Ressourcen und Nerven.“

Vorteile von COMNEXX

COMNEXX wird in folgenden Bereichen im Vorfeld eines Events eingesetzt:

-Mindmapping der Vortragsthemen

-Erstellung einer mehrtägigen, mehrsprachigen Agenda

-Automatisierte Ausspielung der Agenda auf der Programmwebseite des Kunden.

Darüber hinaus wird die gesamte Customer Journey der Speaker in COMNEXX digitalisiert abgebildet. Der Veranstalter erhält auf einen Blick und in einem Tool den den Status Quo der kompletten Speakerverwaltung:

-Recherche- und Akquise

-Gesamte Kommunikation mit den Speakern

-Erfassung aller für den Vortrag relevanten Daten wie Profilinformationen, Vortragstitel- und Beschreibungen, Präsentationen inklusive Videos, technische Anforderungen für den Auftritt auf der Bühne

-sowie marketingrelevante Informationen zur effizienten Bewerbung des Vortrags.

„Für uns ist wichtig, dass wir unseren Kunden ein Tool an die Hand geben, dass die Arbeit effizienter macht und erleichtert. Das ist uns mit COMNEXX gelungen“, so Andreas Grunszky weiter.

Zum Leistungsumfang der Agentur BEEFTEA im Rahmen des Stiftungskongresses gehörte auch das Aufsetzen des digitalen Ticketshops, eine kaufmännische Betreuung der Zahlungsvorgänge, ein Help Desk Center und die Registrierung vor Ort von 1.600 Teilnehmern.

Nachhaltigkeit durch Wallet-Technologie

Eingesetzt wurde das digitale Ticket als Wallet für das Smartphone des Teilnehmers, in Kombination mit Beacon Technologie zum Versand von Push Notifications.

„Diese Technologie nutzen bislang eher große Airlines für Abfluginformationen oder Gate Wechsel. Aber auch für Großevents funktioniert diese Technologie hervorragend. Das Papierticket und der postalische Versand der Teilnehmerunterlagen gehören damit der Vergangenheit an“, sagt Andreas Grunszky.

Mit dieser 100% digitalen Lösung des Ticketshops wurde auch den Bedürfnissen eines klimafreundlichen Events Rechnung getragen.

Ein Ziel, das nicht nur der Agentur BEEFTEA sondern auch dem Veranstalter des Kongresses sehr wichtig ist.

