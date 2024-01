Europäischer Datenschutztag 2024: Datenschutz und physische Sicherheit im Einklang

Frankfurt, 30. Januar 2024 – Genetec Inc. („Genetec“), ein führender Technologie-Anbieter für vereinheitlichtes Sicherheitsmanagement, öffentliche Sicherheit und Business Intelligence, stellt anlässlich des Europäischen Datenschutztages am 28. Januar Best Practices zum Thema Datenschutz vor. Ziel ist es, Verantwortliche für physische Sicherheit in Unternehmen dabei zu unterstützen, Privatsphäre und Daten zu schützen, sowie Vertrauen zu schaffen – und dabei ein gleichbleibendes Niveau an Sicherheit zu bieten.

Unternehmen und Privatpersonen sollten den Europäischen Datenschutztag zum Anlass nehmen, ihre Datenschutzstrategien zu überprüfen und zu optimieren. Wer für Datenschutz sorgt, trägt effektiv zu einer sichereren digitalen und physischen Welt für alle bei.

„Unternehmen sollten niemals zwischen Datenschutz und Sicherheit wählen müssen“, sagt Christian Morin, Chief Security Officer bei Genetec Inc. „Deshalb basieren die Lösungen von Genetec auf den Prinzipien von, Privacy by Design“. So gewährleisten wir unseren Kunden gleichermaßen ein Höchstmaß an Sicherheit und Privatsphäre und können die Datenschutzgesetze einhalten.“

Genetec empfiehlt Unternehmen, ihre Sicherheitssysteme entsprechend der Datenschutzvorschriften zu gestalten.

Nur wirklich wichtige Daten sammeln und speichern

Eine der Grundregeln für Datensicherheit lautet Datensparsamkeit. Je weniger Daten gespeichert werden, desto weniger Schaden kann ein Datenleck verursachen. Deshalb gilt es, Daten regelmäßig zu überprüfen und unnötige Informationen verantwortungsvoll zu löschen.

Den Zugang zu sensiblen Daten einschränken

Mehr Datensicherheit entsteht auch, wenn der Zugriff auf sensible Informationen eingeschränkt wird. Dazu zählt beispielsweise, persönliche Informationen zu entfernen. Mit folgenden Methoden lassen sich persönliche Daten anonymisieren und zugleich sinnvoll nutzen:

– Randomisierung (Numerische Werte wie Einkommen oder Alter werden nach dem Zufallsprinzip neu angeordnet oder gemischt, um unbefugten Zugriff, Rückschlüsse oder Analysen zu verhindern),

– Anonymisierung (z. B. Ersetzen von eindeutig identifizierbaren Namen),

– Tokenisierung (z. B. Ersetzen von Kreditkartennummern durch Token, die keinen direkten Bezug zu den ursprünglichen Nummern haben),

– Verallgemeinerung (z. B. Umwandlung von exakten Geburtsdaten in Altersspannen),

– Datenmaskierung (Anzeige nur der ersten Ziffern einer Telefonnummer).

Die Privatsphäre wahren und Beweise sicherstellen

Mit Technologien wie KiwiVision™ Privacy Protector können Unternehmen automatisch Bilder von Personen anonymisieren. Auf diese Weise können sie Überwachungsmaterial auswerten und zugleich die Privatsphäre wahren. Diese zusätzliche Sicherheitsebene gewährleistet, dass nur autorisierte Nutzer das unmaskierte Filmmaterial „entsperren“ und ansehen können. Ein entsprechender Audit-Pfad bleibt erhalten.

Transparenz wahren und die Zustimmung der Nutzer einholen

Transparenz und das aktive Einfordern der Zustimmung der Nutzer schaffen Vertrauen. Dabei müssen Unternehmen den Datenerfassungsprozess klar kommunizieren, um informierte Entscheidungen zu unterstützen. Deshalb sollten sie auch eine ausdrückliche Zustimmung einholen, bevor sie Daten sammeln und verarbeiten.

Auf einen zuverlässigen Anbieter für Datenspeicher setzen

Unternehmen sollten ihren Anbieter für Datenspeicherung sorgfältig auswählen und sich über die Praktiken der Datenspeicherung, -verarbeitung und -weitergabe klar sein. Bei der Nutzung von Drittanbieterdiensten sollten Unternehmen strenge Sicherheitsmaßnahmen und sichere Methoden zur Datenverarbeitung verlangen. Dabei ist festzulegen, wem die in der Cloud gespeicherten Daten gehören und welche Rechte/Privilegien mit der Nutzung oder Offenlegung von Informationen verbunden sind.

Strenge Richtlinien festlegen

Um langfristige Datensicherheit zu gewährleisten, empfiehlt Genetec unternehmensweit strenge Vorschriften einzuführen. Dazu zählt, alle Schritte im Datenverarbeitungsprozess transparent und nachvollziehbar zu gestalten, beispielsweise mit Technologien wie einem digitalen Beweismanagementsystem (Digital Evidence Management System,DEMS). Es gewährleistet Verantwortlichkeit und Rückverfolgbarkeit in jeder Phase des Datenlebenszyklus.

Datensicherheit ist ein fortlaufender Prozess, und Unternehmen sollten ihre Protokolle regelmäßig aktualisieren, sich über neu auftretende Bedrohungen informieren und ihre Teams kontinuierlich über bewährte Verfahren schulen.

Weitere Informationen über die Initiativen von Genetec zum Schutz der Privatsphäre gibt es an dieser Stelle: www.genetec.com/de/trust-cybersicherheit

Genetec ist ein global agierendes Technologieunternehmen, das seit über 25 Jahren die physische Sicherheitsbranche maßgeblich verändert hat. Das Unternehmen entwickelt Lösungen, um die Sicherheit, Informationen und Betriebsabläufe von Unternehmen, Behörden und Kommunen zu optimieren. Die zentrale Lösung Security Center ist eine Plattform mit offener Architektur, die IP-basierte Videoüberwachung, Zutrittskontrolle, automatische Nummernschilderkennung (ALPR), Kommunikation und Analyse vereinheitlicht. Genetec wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada. Das Unternehmen betreut seine Kunden über ein umfangreiches Netzwerk aus zertifizierten Vertriebspartnern und Beratern in über 159 Ländern.

Weitere Informationen über Genetec gibt es unter www.genetec.de

