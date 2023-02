EUROPA-CENTER meldet Vollvermietung in Hamburg-Finkenwerder

Luftfahrtbranche im Aufschwung

Volle Auftragsbücher, florierende Geschäfte, viele Neuanstellungen – nach dem coronabedingten Tiefflug der Luftfahrtbranche nimmt diese nun wieder Fahrt auf und verspricht eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Diese Entwicklung schlägt sich positiv im Mietmarkt nieder, wie nun auch die Hamburger EUROPA-CENTER AG zu spüren bekommt: Der Projektentwickler und Bestandshalter gibt für seine Büroobjekte EUROPA-CENTER AIR24 und AIR30 in Hamburg-Finkenwerder – einem von Luftfahrtunternehmen viel genutzten Standort – nun die Vollvermietung bekannt. „Die positive Entwicklung in unseren Objekten zeigt uns, dass wir die Pandemie allmählich hinter uns lassen und an vielen Stellen wieder zuversichtlich neu planen können“, fasst Ralf-Jörg Kadenbach, CEO der EUROPA-CENTER AG, den Mieterfolg der Objekte südlich der Hamburger Elbe zusammen.

Im EUROPA-CENTER AIR24 und AIR30 sitzen auf über 28.000 m2 Bürofläche vorwiegend Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrtbranche. Die 2015 fertiggestellten Zwillingsgebäude wurden im engen Austausch mit Airbus entwickelt und so speziell auf die Bedürfnisse des Konzerns und dessen Zuliefererbetriebe zugeschnitten. Mit dem neuerlichen Aufschwung der Branche nach Corona und dem damit verbundenen personellen Zuwachs ist nun auch der Bedarf dieser Unternehmen an Büroflächen wieder gestiegen. So konnte die Vermietungsquote in dem Objekt jetzt auf 100 % angehoben werden.

Finkenwerder – Heimat der Luftfahrt

Seit vielen Jahren ist der Hamburger Stadtteil Finkenwerder Heimat für die Luft- und Raumfahrtbranche. Hier sind neben Institutionen wie dem ZAL Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung oder dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) vor allem große Unternehmen wie Airbus, Diehl Aviation oder Enikon Aerospace ansässig. „In der Vergangenheit haben wir einen enormen Aufschwung der Branche erlebt, dem wir in Finkenwerder mit dem AIR24 und AIR30 als perfekt zugeschnittenem Heimathafen gerecht geworden sind. Die Vollvermietung zeigt uns, dass die Luft- und Raumfahrt hier weiterhin wächst“, so Ralf-Jörg Kadenbach: „Darum planen wir bereits weitere Projekte am Standort.“

Wachstum ja, aber nachhaltig

Trotz des steigenden Bedarfs an Büroflächen setzt EUROPA-CENTER dabei – wie auch schon bei AIR24 und AIR30 – statt auf bauliche Schnellschüsse auf Qualität und top Nachhaltigkeitsstandards. Neben cleveren Energiekonzepten spielt insbesondere die nachhaltige Nutzung eine Rolle. Ralf-Jörg Kadenbach: „Wir sehen das Wachstum in Finkenwerder, haben durch die Pandemie aber auch gelernt, wie schnell sich Ansprüche an Büroobjekte wandeln können. Mit diesem Wissen schaffen wir auch in Zukunft Objekte, die langfristig für verschiedene Mietertypen funktionieren und den Standort dauerhaft beleben.“

