Ethereum: Mit Kred-Domains das Leben einfach machen

Wallets der Kryptowährung Ethereum, einzelne Smart Contracts und DApps werden mit 42-stelligen Hash gekennzeichnet.

Für den Kunden ist das Merken dieser Hashs eine Zumutung. Die Luxe-Domain kann den 42-stelligen Hash ersetzen. Beispielsweise wird dadurch die Überweisung von Geld in der Kryptowährung Ethereum (ETH) stark vereinfacht. Jetzt gibt es eine zweite Möglichkeit: Auch die Kred-Domain kann den 42-stelligen Hash ersetzen.

Kred-Domains funktionieren in zwei Welten:

– als Bestandteil des Ethereum Name Systems (ENS),

– aber auch als Bestandteil des Domain Name Systems (DNS).Man kann eine Kred-Domain also auch unabhängig von Ethereum als ganz normale Domain verwenden, z.B. für Domainamen, die unter anderen Domainendungen nicht mehr frei sind.

