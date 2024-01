ETERRA Iberia SL en Palma: Un nuevo capítulo en el desarrollo inmobiliario

Mallorcas mercado inmobiliario en 2023: Un auge a pesar de la incertidumbre global. El mercado inmobiliario en las Islas Baleares, especialmente en Mallorca, se presenta como una fascinante combinación de lujo sofisticado y belleza natural única.

Esta isla atrae a inversores exigentes con una excelente infraestructura, alta seguridad, playas pintorescas y un clima suave durante todo el año, que brinda más de 330 horas de sol al año. Además de estos hechos, Mallorca también destaca por su historia, que comenzó hace miles de años. En medio de este paraíso se encuentra ETERRA Iberia SL con un nuevo capítulo que no solo está transformando el mercado inmobiliario, sino también contribuyendo al desarrollo sostenible y la preservación de la isla.

Hace aproximadamente 6,000 años, las Islas Baleares estaban cubiertas de extensos bosques de encinas. La transformación lenta de estas islas paradisíacas en un paisaje cultural comenzó con las primeras personas, marineros experimentados, y fue moldeada por las influencias de los hombres del Neolítico, los cartagineses, los romanos, los germanos, los árabes y los catalanes. Hoy en día estamos presenciando un rápido cambio en el paisaje cultural, especialmente debido al turismo de masas, que ha transformado las Islas Baleares en un paisaje inmobiliario moderno y diversificado.

Si observamos los diferentes tipos de paisajes en Mallorca, desde la impresionante Sierra de Tramuntana hasta las rocosas Calas de Mallorca, queda claro la diversidad de las Islas Baleares. Estas islas no solo ofrecen una belleza natural única, sino también una notable biodiversidad con animales y plantas endémicas. Por lo tanto, las Islas Baleares no son solo un paraíso inmobiliario deseado, sino también un „pequeño Galápagos“ fascinante que impresiona a sus visitantes igualmente con su historia y diversidad natural.

Fascinación en las Baleares: Lujo en medio de la belleza natural

El futuro desarrollo inmobiliario en las Islas Baleares, especialmente en Mallorca, promete dinámicas fascinantes en 2024. Mallorca se destaca claramente como mercado inmobiliario. Un análisis del Steinbeis Transfer Institute y el Centre for Real Estate Studies muestra un impresionante aumento de los precios de las propiedades en un 10.9% en 2023. Esto no solo subraya la continua atracción de la isla para los compradores internacionales, sino también su resistencia a la incertidumbre global. Estas cifras distinguen claramente a la isla de otras regiones, como las Islas Canarias con un aumento del 6.7% o Madrid con un 6.3%. ETERRA Iberia SL complementa estos datos con información sobre la situación actual, donde Mallorca muestra un fuerte rendimiento a pesar de los desafíos económicos globales. En enero de 2023, el precio promedio por metro cuadrado de propiedad fue de 3,706 euros, lo que equivale a un aumento anual del 10.5%. En comparación, el resto del mercado inmobiliario europeo experimentó una disminución, influenciado por la inflación, los crecientes precios de la energía y la incertidumbre geopolítica. Sin embargo, Mallorca destaca como una excepción, y esto puede atribuirse a la popularidad de la isla como destino turístico y su clima agradable.

ETERRA Iberia SL: Visión para un desarrollo sostenible e innovador

El grupo ETERRA, conocido por sus proyectos inmobiliarios innovadores en toda Europa, se presenta con la apertura de ETERRA Iberia SL en Palma. Liderado por el socio gerente Sven Bading, la empresa no solo persigue proyectos ambiciosos, sino también una responsabilidad arraigada con el carácter y el medio ambiente de Mallorca.

Particularmente interesante es el proyecto „La Residencia“, una comunidad exclusiva de casas y apartamentos de lujo diseñados especialmente para parejas y solteros mayores de 60 años. El resort y residencia para personas mayores no solo ofrece un oasis verde con vistas panorámicas a la Bahía de Palma y a las montañas, sino también comodidades como un spa, una biblioteca, un cine al aire libre, consultorios médicos, una tienda de alimentos orgánicos, así como un restaurante y cafetería en la azotea.

El diseño sostenible de este proyecto, que cumple con los últimos estándares del mercado y es neutral en carbono, refleja la orientación avanzada del desarrollo inmobiliario en Mallorca. ETERRA Iberia SL y Jordi Herrero Architects enfatizan sus derechos exclusivos de propiedad y la protección de la propiedad intelectual para prohibir cualquier uso no autorizado del proyecto. Esto no solo destaca el ingenio innovador, sino también el poder de hacer valer legalmente de los desarrolladores en el floreciente mercado inmobiliario de Mallorca en 2024.

Asunciones de responsabilidad: Integración en el mercado local

Mallorca, una isla conocida por su impresionante paisaje y su rica herencia cultural, se ha convertido en los últimos años en un punto clave para el desarrollo inmobiliario. Mallorca no es solo un lugar para el desarrollo inmobiliario, sino un hábitat con una rica herencia cultural. ETERRA Iberia SL reconoce esto y se esfuerza por una integración armoniosa en la estructura local. „El respeto por la arquitectura y la cultura es tan importante como las técnicas de construcción modernas y sostenibles“, dice Bading, fundador de ETERRA Iberia.

La sostenibilidad no es un concepto nuevo en la industria inmobiliaria, pero la forma en que ETERRA aborda este tema es única. „La sostenibilidad es más que una tendencia para ETERRA, es una responsabilidad. La empresa se basa en fuentes de energía renovable, materiales sostenibles y tecnología de construcción inteligente para minimizar la huella ecológica de sus proyectos“, explica Bading. En un evento local reciente en Palma al que asistió ETERRA, se destacó la importancia de la preservación de los recursos naturales de Mallorca. El evento demostró cómo ETERRA planea sus proyectos para proteger la flora y fauna local y, al mismo tiempo, ofrecer soluciones de vivienda modernas.

Mirando hacia el futuro: Innovaciones tecnológicas – Construcción sostenible en las Baleares

ETERRA Iberia SL apuesta por la tecnología como clave para el futuro. Sven Bading señala que en las Baleares no solo se está escribiendo una fascinante historia, sino también se está tomando un camino innovador hacia la construcción sostenible y la economía circular. La visión del gobierno de las Baleares de convertirse en el primer destino turístico del mundo con economía circular cuenta con el apoyo de organizaciones ambientales independientes como la Mallorca Preservation Foundation, Save the Med y la Marilles Foundation. Esta estrategia para lograr una mayor sostenibilidad no solo es popular entre los defensores del medio ambiente, sino también entre los promotores y arquitectos que reconocen una clara tendencia hacia la responsabilidad ecológica, según los responsables de ETERRA Iberia SL.

„Las propiedades sostenibles se consideran seguras para el futuro, y en las Baleares, el sector de la energía está batiendo récords impresionantes“, dice Bading. En 2023, se produjeron 178 megavatios de electricidad a partir de fuentes de energía renovable, un máximo histórico que superó los estándares previos. La proporción de energías renovables en la mezcla de energía eléctrica alcanzó casi el 30% en momentos puntuales, casi cinco puntos porcentuales más que el récord anterior. Un detalle especialmente impresionante: la proporción de energía solar estuvo por encima del 25% durante cuatro horas.

El auge de las energías renovables en Mallorca no es una coincidencia. En los últimos ocho años, los programas de subsidios millonarios, las facilidades en el proceso de aprobación y las reformas legislativas han llevado a un crecimiento sin precedentes en el sector. El número de sistemas solares de autosuministro ha aumentado considerablemente, con 5,670 nuevas instalaciones solo el año pasado, alcanzando un total de más de 10,000. El gobierno de las Baleares no solo tiene como objetivo aumentar la proporción de energías renovables, sino también impulsar la „democratización“ de la producción de electricidad. Esto fortalecerá la autosuficiencia y, por primera vez, varios consumidores tendrán la oportunidad de unirse y utilizar conjuntamente un sistema solar. Sven Bading agrega que este enfoque innovador en la generación de energía refleja que las Baleares están liderando no solo en el mercado inmobiliario, sino también en el desarrollo de energía sostenible. Un camino hacia el futuro que no solo protege la naturaleza, sino que también allana el camino hacia la construcción y la vivienda sostenibles.

ETERRA y la comunidad: Una contribución al bienestar social y económico

ETERRA no solo se dedica a la construcción de propiedades, sino también a la comunidad. Las relaciones positivas con los lugareños, el apoyo a proyectos culturales y sociales, y una contribución al bien de la isla son parte integral de la filosofía empresarial. Con la apertura de las oficinas de ETERRA Iberia SL en Palma, el Grupo ETERRA busca escribir un nuevo capítulo para Mallorca. Una combinación única de respeto por la cultura local, desarrollo sostenible, tecnología moderna y un fuerte compromiso con la comunidad posiciona a ETERRA como líder en el desarrollo inmobiliario en Mallorca. Sven Bading resume: „Nuestros proyectos son más que edificios; son una promesa para un futuro sostenible, integrado e innovador“. Mallorca se encuentra en un emocionante momento como uno de los mercados inmobiliarios más orientados al futuro de Europa.

Autora: Chanel Ehlers, Bloguera

ETERRA Ibera SL is an innovative and future-oriented real estate company from Magdeburg that is committed to sustainable living. The company offers a wide range of services and works closely with its customers and investors to meet individual needs.

Kontakt

ETERRA Ibera SL

Matthias Claßen

Carrer Illes Canàries The Circle

07183 Santa Ponça

+49 151 615 6666 4



https://www.eterragruppe.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.