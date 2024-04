estos Customer Care: Der direkte Draht zum Hersteller

Softwarehersteller entlastet mit Vertragsprodukt auch seine Reseller

Der Starnberger Softwarehersteller estos gibt das neue Vertragsprodukt estos Customer Care frei. Unternehmen, die Fragen zu den Lösungen von estos haben, können damit ihr Anliegen direkt an den Hersteller richten.

„Mit unserem neuen Vertragsprodukt estos Customer Care kommen wir einem häufig geäußerten Wunsch unserer Kundinnen und Kunden nach, direkt von uns auch nach dem Kauf beraten zu werden“, erzählt Raphael Bossek, Vice President Customer Success bei estos. „Zusätzlich entlasten wir damit unsere Partner und unterstützen sie in jeder Phase der Customer Journey.“

estos Customer Care ist ein kostenpflichtiger Vertrag, der auch zeitversetzt bei Bedarf nach dem Kauf der Produktlizenzen abgeschlossen werden kann. Die Unternehmen schließen ihn mit ihrem estos Reseller ab. Danach können sie sich entweder über das Ticket-System oder direkt telefonisch an den Hersteller wenden. Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monate und verlängert sich automatisch, wenn er nicht fristgerecht gekündigt wird. Er umfasst die Beratung für die Produkte ProCall 8 Enterprise inklusive ECSTA, MetaDirectory 6 Enterprise, ProCall Analytics 3 und den ECSTA ab Version 7.

Weitere Informationen zum estos Customer Care sind hier zu finden: https://www.estos.de/estos-customer-care

estos enables easy collaboration

Die estos GmbH entwickelt innovative Kommunikationssoftware und -lösungen für Unified Communications. Faire Partnerschaften auf Augenhöhe, eine hervorragende Benutzererfahrung und eine hohe Kundenzufriedenheit sorgen für den Erfolg des Softwareherstellers. Innovation und Erfahrung zeichnen ihn aus: estos entwickelt bereits seit 1997 professionelle Standardsoftware für Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen optimieren. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg sowie weitere Niederlassungen in Deutschland.

