ESG: movisco AG erneut im EcoVadis Sustainability Rating ausgezeichnet

Management-Beratung für Banken unter den top-gerankten Unternehmen

Nachhaltige und „grüne“ Finanzprodukte, höhere ethische Standards sowie Transparenz hinsichtlich der Einhaltung steigender ESG-Vorgaben – Kunden und Regulatorik verlangen zunehmend ökologischeres und sozial-bewusstes Handeln sowie gutes Führungs- und Selbstführungsverhalten von Banken und Kreditinstituten. Und das fordern diese auch verstärkt von ihren eigenen Zulieferern und Dienstleistern – denn nur so können sie auf den nachgelagerten Ebenen („Scope 2 und 3“) Transparenz bezüglich Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility erzielen. Dieser Anforderung kommt die movisco AG, spezialisierte Management- und IT-Beratung für Finanzdienstleistungsunternehmen und den Banking-Sektor, in besonderer Weise nach: Mit der bereits zweiten von movisco erzielten Auszeichnung im EcoVadis-Sustainability Rating ist movisco unter den in 2024 top-gerankten Unternehmen: https://www.movisco.de/referenzen/detail/ecovadis-auszeichnung-2024-fuer-movisco-fuer-soziale-ethische-und-nachhaltige-unternehmensfuehrung

MOVISCO AG BIETET MIT IHREN ESG-ZERTIFIZIERUNGEN SICHERHEIT FÜR BANKENKUNDEN

„Banken als den wesentlichen Finanzierern eines angestrebten ESG-Paradigmenwechsels in allen Geschäftsfeld-Aspekten kommt eine besondere Bedeutung zu. Dies nicht nur hinsichtlich der bankenspezifischen Regulatorien des Green Deals, der EU-Taxonomie und des Lieferkettengesetzes, sondern ganz spezifisch beispielsweise hinsichtlich der CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive, die seit diesem Jahr auch auf eine Vielzahl mittelständischer Unternehmen als Bankenkunden applizierbar ist. Kurz: Von beiden Seiten werden verstärkte Forderungen an die Banken bezüglich Sustainable Finance und ESG-konformen Handelns gerichtet – da ist oftmals auch externe Expertise gefragt. Die movisco AG als auf den Bankensektor spezialisiertes Beratungsunternehmen trägt dazu nicht nur durch jahrelange Expertise in den Nachhaltigkeitsthemen bei – wir geben mit unseren eigenen ESG-Zertifizierungen unseren Bankkunden auch die Sicherheit, sich mit uns den passenden Partner ins Haus zu holen“, führt movisco-Vorstand Thomas Arnsberg aus.

ESG-/CSR-RATING: MOVISCO AG BEWEIST EINHALTUNG DER NACHHALTIGKEITSKRITERIEN

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich movisco im ESG-Rating sogar noch verbessert: Mit der Bewertung „Gut“ der Nachhaltigkeitsleistung liegt movisco weit im obersten Drittel der Vergleichsratings im Bereich „Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung“. EcoVadis ist eine anerkannte externe Prüfinstanz für nachhaltige Unternehmensführung; das Rating deckt eine breite Palette an nicht-finanziellen Managementsystemen ab, einschließlich der Auswirkungen von Umwelt, Arbeits- und Menschenrechten, Ethik und nachhaltiger Beschaffung. Die EcoVadis-Methodik beruht angabengemäß auf internationalen Nachhaltigkeitsstandards (Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, ISO 26000) und wird von einem wissenschaftlichen Gremium von CSR- und Lieferkettenexperten überwacht, um zuverlässige CSR-Ratings zu erstellen.

Die movisco AG mit Sitz in Hamburg, Bonn und Frankfurt ist eine spezialisierte Management- und IT-Beratung für Finanzdienstleistungsunternehmen und den Banking Sektor. movisco entwickelt Business Intelligence (BI)- sowie Data-Warehouse-Lösungen und berät ihre Kunden in den Bereichen Risikomanagement, Regulatorik, Unternehmenssteuerung und Finanzen.

movisco AG, Osterbekstraße 90a, 22083 Hamburg, Tel.: +49 40 767 53 777

movisco AG, Fritz-Schäffer-Straße 1, 53113 Bonn, Tel.: +49 228 9293 9145

movisco AG, Wiesenhüttenplatz 25, 60329 Frankfurt a.M., Tel.: +49 69 174 98 590

info@movisco.com, www.movisco.com

