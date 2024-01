Erwecke den Tiger in dir!

„Party Tiger“ beschreibt eine Person, die gerne und ausgiebig feiert und das Nachtleben genießt. Ein „Party animal“ ist oft energiegeladen, extrovertiert und hat Spaß daran, mit anderen Menschen zu feiern. Der Begriff kann sowohl positiv als auch negativ verwendet werden, je nachdem, wie er von verschiedenen Personen interpretiert wird. Es ist wichtig zu beachten, dass übermäßiges Feiern auch negative Auswirkungen haben kann, wie zum Beispiel auf die Gesundheit oder das persönliche Wohlbefinden.

Partytrends variieren von Zeit zu Zeit. Derzeit sind einige beliebte Trends zum Beispiel Themenpartys, bei denen die Gäste sich entsprechend verkleiden oder dekorieren. Auch DIY-Cocktailbars oder Foodstations sind sehr gefragt, da sie den Gästen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Getränke oder Snacks zu kreieren. Darüber hinaus sind auch nachhaltige Partys im Trend, bei denen Wert auf umweltfreundliche Dekorationen und nachhaltige Partyartikel gelegt wird. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Trends sich ständig ändern können und es am wichtigsten ist, eine Party zu gestalten, die zu deinen eigenen Vorlieben und denen deiner Gäste passt.

Mit unserem Bunten Tiger Anzug in Neon sind die der Hingucker auf der nächsten Mottoparty. Das perfekte Motto hierfür ist eine Neon Rave Party.

Die Trainingsanzüge eignen sich hervorragend als Gruppenkostüm für die ganze Familie, da Sie zwischen viele Zu dem Tiger Jogginganzug gehört eine Trainingsjacke und eine Trainingshose in bunt. An der Jacke ist vorne ein Reißverschluss. Die Jacke und die Hose sind jeweils komplett im Tigerlook bedruckt. Zusätzlich hat das Kostüm als Blickfang noch Streifen in der Farbe Schwarz. Das Kostüm ist für Damen und Herren gleichermaßen geeignet und somit auch ein sehr schönes Paarkostüm. Der Anzug wird gerne für Fasching, Karneval und Oktoberfest sowie auf Mottopartys z.B. Tiere getragen. Bitte beachten Sie, das Kostüm nur für Handwäsche geeignet ist, nicht bleichen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen und nicht im Trockner trocknen.

Natürlich ist dieses Outfit perfekt für die nächste 80er Jahre Mottoparty.

Das 80er-Jahre-Outfit ist zurück! Leuchtende Farben, kantige Schnitte und grafische Muster sind bezeichnend für den Style der 80er und längst nicht mehr als Modesünden verschrien. Die Mode der Yuppies strahlt Kraft aus und setzt Statements, weshalb das 80er-Jahre-Outfit oft als „Power Dressing“ bezeichnet wird.

Beim Ausgehen galt in dieser Zeit das Motto, mehr ist mehr. Partygänger setzten auf seidig glänzende Stoffe, wilde Muster, Hemden mit Rüschen und weit geschnittene Anzüge. Modische Überraschungen waren erwünscht, die Grenzen zwischen geschlechtsspezifischer Kleidung oder Trends verschwammen, weshalb inzwischen viele 80er Jahre Kostüm im Partnerlook getragen werden können. Optisch sind die 80er vor allem eins: bunt, schrill und Neon farbig.

Ob Vokuhila-Frisur oder Trainingsanzug, Rockerbraut oder Punker – 80er Jahre Kostüme sind so vielfältig wie fast kein anderes Thema! Ob zum Karneval oder zur Bad-Taste-Party, mit diesen Kostümen liegt man immer richtig.

Was allerdings definitiv unumgänglich ist, sind Trainingsanzüge in knall Bunten Farben. Inklusive Stirnband, versteht sich! Als Overall oder als Hose mit Jacke zu erwerben, bieten die eine tolle Möglichkeit, beim Straßenkarneval etwas drunter zu ziehen und trotzdem warm angezogen und verkleidet zu sein.

80er Jahre Perücken sind bei Ihrem 80er Jahre Kostüm Pflicht. Ohne Vokuhila oder verrückter Dauerwelle geht hier gar nichts. Sie sind das Must-Have, wenn es darum geht, dieses schrille Jahrzehnt bestmöglich zu präsentieren. Für Damen gibt es noch super pinke Ohrringe und bunte Fingernägel zum Aufkleben. Die bunten Brillen, Schweißbänder und 80er Jahre Gürteltaschen sind natürlich für Mann und Frau geeignet und sehr beliebt.

