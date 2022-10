Erstes voco Hotel in Belgien: IHG Hotels & Resorts setzt Wachstum fort

IHG unterzeichnet voco Brüssel City Nord

London/ München, 12. Oktober 2022 – IHG Hotels & Resorts (IHG), eine der weltweit führenden Hotelgruppen, gibt die Unterzeichnung von voco Brüssel City Nord bekannt. voco Brüssel City Nord ist das erste Hotel der Marke voco Hotels in Belgien und steht für Innovation und die Zukunft der Hotellerie.

voco ist eine der jüngsten, erfolgreichsten und zugleich auch am schnellsten wachsenden Marken der IHG im gehobenen Segment, mit einem schnelleren Wachstum als alle anderen Marken im Portfolio der IHG.

Die IHG freut sich über die Partnerschaft mit Living Tomorrow, einer international tätigen Forschungsorganisation, die sich auf die Umsetzung innovativer Projekte spezialisiert hat – insbesondere auf Projekte rund um das Leben und Arbeiten der Zukunft.

Das voco Brussels City North mit 92 Zimmern soll im Herbst 2023 eröffnet werden und wird von der Prem Group betrieben, einem starken Partner für IHG in der Region. Das hochmoderne Hotel wird über ein Restaurant und ein Konferenzzentrum verfügen und an das bereits auf dem Gelände eröffnete Innovationszentrum angrenzen. Entstehen wird hier eine Drehscheibe für Innovationen im Gastgewerbe in einem ansprechenden Umfeld.

Das im Norden der Stadt gelegene Hotel wird über einen markanten 50 Meter hohen Turm mit riesigen Glasfenstern verfügen, die einen Panoramablick auf die Brüsseler Skyline bieten. Der Standort selbst soll zu Europas größtem Versuchslabor für die Entwicklung von Ideen und Zukunftsvisionen werden. Im Einklang mit dem Ethos der voco Hotels wird sich das voco Brussels City North von der Masse abheben und für seine Gästen zum besonderen Reiseerlebnis werden.

Willemijn Geels, VP Development Europe, IHG Hotels & Resorts: „Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit Living Tomorrow voco Hotels nach Belgien bringen werden. Wir wissen, dass Brüssel ein starker Markt für die Markenhotellerie ist und wir sind zuversichtlich, dass die Marke voco Hotels dazu beitragen wird, ein wirklich innovatives Zentrum an diesem einzigartigen Standort zu schaffen.“

Yin Oei, CEO von Living Tomorrow: „Living Tomorrow konzentriert sich darauf, die Zukunft voranzutreiben. Wir freuen uns, mit IHG zusammenzuarbeiten, um dieses besondere Hotel zu entwickeln – das erste voco in Belgien. Die Werte von voco Hotels passen gut zu unserem Wunsch, innovativ zu sein und Grenzen zu überschreiten. Wir wissen, dass IHG eine stabile Plattform bietet, von der aus wir innovativ sein können.“

Ein wichtiger Bestandteil des voco-Angebots für Eigentümer ist die Geschwindigkeit, mit der Hotels umgewandelt und an die IHG-Systeme angeschlossen werden können, so dass sie schnell auf globaler Ebene profitieren und ihre Rendite maximieren können.

Seit dem Start von voco Hotels im Jahr 2018 wurden 40 Hotels in mehr als 15 Ländern eröffnet und 34 weitere befinden sich in der Entwicklung. Allein in Europa sind derzeit 15 Hotels im Betrieb und weitere 13 Hotels sind in der Pipeline.

Die IHG ist mit ihrem Ziel, innerhalb von 10 Jahren nach Einführung der Marke 200 Hotels zu eröffnen, auf Kurs. voco Hotels ist gut aufgestellt, um die steigende Anzahl an Möglichkeiten zur Umwandlung von Immobilien zu nutzen, da unabhängige Eigentümer die Flexibilität und Stärke der Marke und ihrer Systeme schätzen.

*Stand 30. Juni 2022

