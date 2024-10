Erstes Lichtermeer dieser Saison im Dünenbad unter dem Motto „Halloween“

31. Oktober 2024 – Morgen findet das erste Lichtermeer dieser Saison im Dünenbad des 4-Sterne-Strandhotels im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand unter dem aktuellen Motto „Halloween“ statt. Stimmungsvoll wird die Wellnesslandschaft zwischen 18 und 22 Uhr mit vielen farbigen Bällen bunt erleuchtet.

„Wir freuen uns, dass die beliebten Lichtermeer-Monate wieder losgehen – passend zu unserer Halloween-Zeit kreiert unser Team im Strandhotel in der Sauna Aufgüsse mit Blutorange, Zitrusfrüchten und Reisig. Um 19.30 Uhr können alle Gäste im Pool bei der Wassergymnastik teilnehmen“, erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Für Strandhotelgäste und Fitnessmitglieder ist der Eintritt frei, für alle anderen kostet der Abend 17 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Das nächste Lichtermeer findet am 20. Dezember 2024 unter dem Motto „Wintermärchen“ statt. Aktuelle Informationen bekommen interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

