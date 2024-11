Erstes All-in-One LED-Display von Panasonic

Höchste Performance, Out-of-the-Box Konfiguration, flexible Installation und benutzerfreundliches Design

Wiesbaden, DE. 27. November 2024 – Panasonic Connect Europe hat heute sein erstes LED-Display vorgestellt, das die Produktpalette an professionellen Displays ergänzt. Das 110 Zoll LED-Display TL-110AD12AW eignet sich ideal für den Einsatz in Universitätshörsälen, Klassenzimmern oder Unternehmensumgebungen. Es liefert eine außergewöhnliche Leistung und ist einfach Out-of-the-Box zu konfigurieren. Es bietet zudem eine flexiblere Installation sowie verbesserte Konnektivität.

Das All-in-One-LED-Display basiert auf der Branchenkenntnis und Expertise von Panasonic hinsichtlich IP-basierter Konnektivität, Konfigurierbarkeit und weiteren Anforderungen an ein professionelles Display. Mit einer Helligkeit von 700 cd/m2 und einen Pixelabstand von 1,27 mm liefert es auch in hellen Umgebungen hochwertige Bilder ohne Farbabweichungen.

Das volle Potenzial von AVoIP ausschöpfen

Als erstes LED-Display im Markt verfügt das 110 Zoll-Modell von Panasonic über mehrere Intel® SDM-Steckplätze. Sie ermöglichen eine nahtlose AVoIP-Integration mit verschiedenen proprietären oder Drittanbieter-Funktionsboards. So können Benutzer das volle Potenzial von AVoIP ausschöpfen und die Kommunikation sowie Zusammenarbeit zwischen mehreren Geräten an verschiedenen Standorten verbessern.

„Wir beobachten eine steigende Nachfrage nach Großbild-Displays, die eine hohe Bildqualität liefern, einfach zu bedienen sowie zu installieren sind. Die meisten herkömmlichen LED-Displays verfügen über komplexe Systeme, die schwierig und zeitaufwändig zu bedienen sind. Gleichzeitig sind sie oftmals nicht mit anderen Geräten kompatibel. Unser All-in-One Intel®-SDM-fähiges LED-Display mit 110 Zoll löst diese Probleme, indem es eine erhöhte Interoperabilität bietet. Es eignet sich optimal für Kunden, die nach kompletten, ganzheitlichen, IP-basierten Lösungen suchen, die komplexe Projektanforderungen erfüllen“, sagt Eduard Gajdek, Field Marketing Manager DACH für Visual System Solutions bei Panasonic Connect Europe.

Mehr Nachhaltigkeit und Effizienz

Das LED-Display von Panasonic hat ein umweltfreundliches Design und verfügt über die proprietäre Average Picture Level (APL)-Technologie. Diese passt Helligkeit und Leistung an die Installationsumgebung an, sodass das Display kontinuierlich betrieben werden kann, während sich gleichzeitig der Stromverbrauch reduziert. Es ist zudem mit einer Technologie ausgestattet, die Einbrenneffekten vorbeugt und diese korrigiert. Diese Probleme treten vor allem dann auf, wenn Bilder über einen längeren Zeitraum angezeigt werden. Die Technologie stellt jederzeit eine hochwertige Bildqualität sicher.

Aufgrund des frontseitig zugänglichen Designs (Front Access) des LED-Displays lassen sich Teile bei Bedarf leicht austauschen oder reparieren. Die Kompatibilität mit Remote Managed Services ermöglicht es, den Status des Displays in Echtzeit zu überwachen. So lassen sich Wartungsarbeiten im Voraus planen, was für Sicherheit sorgt und unnötige Ausfallzeiten minimiert.

Flexible, schnelle Installation

Das 110 Zoll All-in-One LED-Display von Panasonic ist leichter und dünner als herkömmliche Displays, was die Installation erleichtert. Es wird halbmontiert geliefert, wodurch sich die Rüstzeit verkürzt. Die Installation erfolgt unkompliziert mit dem mitgelieferten Montagematerial. Das Display ist sofort einsatzbereit, sobald es über ein HDMI-Kabel™ an ein Wiedergabegerät angeschlossen wird. Indem es die IP-basierte Konnektivität von Panasonic nutzt, reduziert sich der Verkabelungsaufwand erheblich. Dies erhöht wiederum die Skalierbarkeit.

Das 110 Zoll LED-Display ist ab dem vierten Quartal 2024 erhältlich.

