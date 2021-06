Erster Weltrekord im internationalen #1-Zoom-Hack-Slam

Ein Schweißausbruch der nichts mit den Wechseljahren zu tun hatte und Herzklopfen bis in die Buxe.

Die Lübeckerin Stephanie Klein war live dabei und hat mit weiteren 311 Teilnehmern aus 17 Ländern, darunter Polen, Italien, Türkei, Kolumbien, Groß Britannien und der D-A-CH Region, den 1. Weltrekord im Zoom-Hack-Slam aufgestellt. Initiator dieser Veranstaltung am 30.05.2021 war niemand Geringerer als Hermann Scherer selbst.

“Ein Schweißausbruch, der nichts mit den Wechseljahren zu tun hat”, so Stephanie Klein, denn nach nur fünf Minuten Vorbereitungszeit stellten 312 Menschen ihre Hacks gegenseitig vor. Die Herausforderung war für alle gleich, jede*r hatte nur eine einzige Minute Redezeit, um den eigenen Hack vorzutragen.

Als Expertin für Leadership unterstützt Stephanie Klein Unternehmen und ihre Führungskräfte im Bereich der Führung. Ihren Schwerpunkt legt sie auf achtsames und wertschätzendes Leadership, sowie die Führung während der Wechseljahre.

Die achtsame und wertschätzende Führung gewinnt im derzeitigen Kulturwandel zunehmend an Wichtigkeit. Ihr Motto in diesem Bereich “Von der Vor-gesetzten zur Führungs-kraft”, weg von “ich bin hier der Chef und habe hier das sagen”, hin zu “alles was du brauchst, steckt bereits in dir und zusammen schaffen wir das”

Im Bereich Leadership in der Menopause unterstützt sie Frauen wie Männer in Führungspositionen im Umgang mit und während der “heißen” Zeit einer Frau. Selbst in der zweiten Phase der Menopause erläutert sie mit viel Charme und Humor, wenn auf einmal in einem Vortrag oder Meeting das “Feuer” entfacht und was dann zu tun ist!

“Erfolgsfaktor Mensch – viele Menschen haben Know-how, allerdings wenige ein Know-why” so das Lebensmotto der Lübeckerin.

Seit fast zwei Jahrzehnten begleitet und entwickelt Stephanie Klein Menschen zu ihrem beruflichem Erfolg. Die Motivation von Stephanie Klein als Trainerin, Beraterin, Coach und ausgebildete individualpsychologische Führungskraft im Bereich Personal- und Führungskräfteentwicklung zu arbeiten, rührt aus ihrer tiefen Leidenschaft für eine sinnstiftende Tätigkeit für und mit Menschen. Sie steht für Entscheidungsfreude, Expertise, Kreativität und Verantwortung.

Kontakt:

Kleines Goldstück

Stephanie Klein

Hof Dänischburg 1

23569 Lübeck

Tel. 0451 505 757 22

mail@stephanieklein.com

www.kleinesgoldstueck.com

Training, Beratung, Coaching, Workshops und Seminare im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung, Transformation und Leadership

Bildquelle: @studiolinephotography