Erste exklusive Badmöbelserie für Lomado.de

Möbel Onlineshop launcht Eigenmarke “BADELO®”

Melle. Mit der Badmöbelserie “NEW-LUTON” launcht der Möbelonlinehändler Lomadox GmbH & Co. KG die erste Möbellinie unter der neuen, exklusiven Eigenmarke “BADELO®” in seinem Onlineshop lomado.de. Durch die Markeneinführung und der damit einhergehenden Produkterweiterung, erhofft sich das deutsche Unternehmen, sein ohnehin gut angenommenes Topseller-Segment im Bereich der Badezimmermöbel weiter ausbauen und den Absatz zusätzlich unterstützen zu können. Die Qualitätsmöbel fürs Bad aus der Serie “NEW-LUTON” sind ab sofort und exklusiv im Shop von www.lomado.de und dem niederländischen Ableger www.lomado.nl erhältlich.

Exklusive Badezimmereinrichtung “NEW-LUTON” von “BADELO®”

Neu, exklusiv und einmalig: “BADELO®” ist für Lomado.de die erste Eigenmarke im Badezimmersegment. Doch bei der neuen Badmöbelserie “NEW-LUTON” handelt es sich um keine Unbekannte, zumindest nicht direkt. Wer sich im Lomado Onlineshop auskennt und die Serie “LUTON-56” für das Badezimmer liebgewonnen hat, wird eine gewisse Ähnlichkeit der neuen Möbelserie mit dem beliebten Bestseller erkennen. “Das stimmt, vor allem die Formgebung von “NEW-LUTON” ist durch unseren Topseller “LUTON-56″ inspiriert.”, so Bernd Schnittger, Geschäftsführer der Lomadox GmbH & Co. KG. Dennoch unterscheiden sich beide Designs in einem wesentlichen Merkmal: der Farbe. Bernd Schnittger: “Die klassisch-weiße Eleganz macht “LUTON-56” so erfolgreich. Zeitgleich bemerken wir aber auch eine erhöhte Nachfrage nach dunkleren, modernen Möbelfronten unter unseren Kunden. Darum haben wir “NEWLUTON” exklusiv mit einer seidenmatt anthrazitfarbenen Wotaneiche-Front aufgelegt und glauben, dass dies sehr gut von unseren Kunden angenommen werden wird.” “NEWLUTON” vereint modernes Design mit einer angenehmen natürlichen Harmonie und Gemütlichkeit. Durch das wohligwarme und zugleich lebendige Dekor Wotaneiche, fügt sich dieses Programm stimmig in jedes moderne Badambiente ein. Die integrierte Türdämpfung, komfortable Softclose-Systeme bei den Auszügen sowie die hochwertigen tiefgezogenen MDF-Oberflächen der Tür- und Schubkasten-Fronten machen diese komfortable Badmöbelserie von BADELO® besonders attraktiv. Die Badezimmereinrichtung “NEW-LUTON” umfasst neun Produkte, darunter Hängeschränke, Midischränke, Hochschränke, Unterschränke, Waschbeckenunterschränke und – teils beleuchtete – Spiegelschränke sowie diverses Zubehör. Alle Elemente können individuell kombiniert werden. Erhältlich ist “NEW-LUTON” unter der Marke “BADELO®” ab sofort und exklusiv über lomado.de und lomado.nl.

Moderne Badezimmermöbel als wichtigstes Segment

Aktuell führt der Möbelonlinehändler rund 17.000 Produkte in dem Onlineshop lomado.de. Neben der enormen Auswahl an modernen Möbeln für Wohn-, Ess-, Schlaf- und Kinderzimmer, Büro und den Außenbereich bietet Lomado ebenfalls reichlich Zubehör und Accessoires sowie Möbelkomplettsets für nahezu jeden Wohnraum. Den größten Absatz verzeichnet der Möbelexperte jedoch insbesondere im Bereich der Badezimmermöbel. Lomado-Geschäftsführer Bernd Schnittger erklärt sich dieses Phänomen so: “Die Badezimmereinrichtung ist für unsere Kunden ein großes Thema. Schließlich ist das Bad nicht nur ein funktioneller Zweckraum, sondern auch ein Rückzugsort, der besonders harmonisch und gemütlich gestaltet werden sollte. Insbesondere unsere vielfältigen Badmöbel Sets finden daher enorm positiven Anklang bei unseren Kunden: Mit ein paar Klicks wird die auf einander abgestimmte, komplette Badezimmereinrichtung ausgesucht, gekauft und bequem nach Hause geliefert. Einfacher geht es nicht.”

Günstige Möbel für jeden Geldbeutel

Ein weiterer, wesentlicher Aspekt in der Unternehmensphilosophie von Lomado.de nimmt aber sicherlich gleichermaßen Einfluss auf die Kaufentscheidung der Onlineshopbesucher: “Wir liefern unseren Kunden Qualitätsmöbel, die nicht nur in Ihrer Ästhetik und Funktionalität überzeugen, sondern gleichzeitig auch bezahlbar sind. Schön und hochwertig zu wohnen und sich zuhause wohlzufühlen sollte unserer Meinung nach für jeden möglich sein – unabhängig vom Geldbeutel.”, so Bernd Schnittger weiter. Insofern überzeugt Lomado nicht nur durch Qualität, sondern auch durch ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie ein umfangreiches Serviceangebot. Einen Service stellt Bernd Schnittger dabei ganz besonders heraus: “Die kostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands ist sicherlich eines der Zusatzangebote mit denen wir außerdem bei unseren Kunden punkten können. Der Möbelkauf wird dadurch deutlich vereinfacht.” Darüber hinaus ist der Möbel Onlineshop mit dem Siegel “Trusted Shops” zertifiziert und genießt das Vertrauen von mehr als 47.000 Kunden deutschlandweit, die unter anderem auch die zahlreichen sicheren Bezahlmöglichkeiten, wie den Rechnungskauf bis 10.000 Euro, sehr schätzen.

Der Möbel Onlineshop Lomado.de steht für moderne Angebotsvielfalt, hochwertige Qualität, ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen kundenorientierten, kompetenten Service. Auf Grundlage dieser Säulen konnte sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren am Möbelmarkt etablieren und zu einer festen Größe im Möbelonlinehandel avancieren. Als zertifizierter Trusted Shop genießt Lomado das Vertrauen von mehr als 47.000 zufriedenen Kunden. Aktuell führt der Möbelonlinehändler rund 17.000 Produkte in dem Onlineshop lomado.de.

