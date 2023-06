ERP-System und Lohnbuchhaltung für Gebäudedienstleister

Effiziente und rechtssichere Lohn- und Gehaltsabrechnungen mit GDL-4 und DATEV Lohn und Gehalt für Reinigungs- und Gebäudedienstleister

Die Gebäudereiniger-Branche ist eine der arbeitsintensivsten Branchen überhaupt. Viele Mitarbeiter sind in geringfügig beschäftigt, was einen enormen Verwaltungsaufwand für die Unternehmen bedeutet. Die Erstellung einer rechtssicheren und korrekten Lohnabrechnung stellt eine echte Herausforderung dar. Die Geschwister Diehl IT-Vertriebs GmbH aus Frankfurt am Main hat in Zusammenarbeit mit der DATEV eG eine einfache, branchenspezifische Lohnbuchhaltung für Gebäudedienstleister entwickelt.

Die vollumfängliche, modulare ERP-Lösung für Gebäudedienstleister GDL-4 lässt sich über eine Schnittstelle an „Lohn und Gehalt“ der DATEV eG anbinden. Ziel ist es, die branchenspezifischen Besonderheiten der Reinigungs- und Gebäudedienstleister aus GDL-4 in die standardisierten Berechnungen der DATEV-Lohnlösung umzusetzen.

Die Geschwister Diehl IT-Vertriebs GmbH steht seit über 40 Jahren für individuell anpassbare ERP-Lösungen. Seit Mai 2021 ist das Unternehmen mit seiner modularen ERP-Lösung Kooperationspartner und Branchenexperte für Gebäudedienstleister der DATEV eG.

2019 hat sich die Firma entschlossen, das bisherige Modul „Lohnbuchhaltung für Gebäudedienstleister“ komplett neu zu gestalten. Das Unternehmen entwickelt eine flexible und modulare ERP-Lösung, die sich per Schnittstelle bedienen lässt und die Lohnabrechnung bei einer beliebigen Anzahl von Beschäftigten schnell und effizient durchführt. Außerdem stellt die Lösung GDL-4 alle benötigten Informationen für die anschließende Objektabrechnung und Finanzbuchhaltung zur Verfügung.

Die bei Steuerberatern beliebte Lösung DATEV Lohn und Gehalt für die Lohnabrechnung verfügt über alle von einer ERP-Lösung für Gebäudedienstleister geforderten Funktionen. In Kooperation mit der DATEV eG hat die Geschwister Diehl IT-Vertriebs GmbH eine Schnittstelle zu Lohn und Gehalt entwickelt, die neben den Lohndaten sämtliche Stammdaten der Beschäftigten synchronisiert. Die Geschwister Diehl IT-Vertriebs GmbH hat mit der ERP-Lösung GDL-4 für Gebäudedienstleister eine innovative Branchenlösung geschaffen, die alles bietet, was moderne Gebäudedienstleister benötigen – von rechtssicheren Lohnabrechnungen bis hin zu einer umfassenden Finanzbuchhaltung und Auftragswesen.

Während sich an der Arbeitsweise der Lohnabrechnung im Vergleich zur vorherigen Lohnbuchhaltung in der ERP-Lösung GDL-4 nichts verändert hat, erfolgt die Nettoabrechnung in DATEV Lohn und Gehalt. Das komplette Meldewesen findet automatisiert in DATEV Lohn und Gehalt statt und bedarf keiner manuellen Eingriffe. Alle erforderlichen Auswertungen inkl. Buchungsbelege werden anschließend an die ERP-Lösung für Gebäudedienstleister GDL-4 zurückgeleitet und dort weiterverarbeitet.

„Wir freuen uns, dass wir mit GDL-4 in Zusammenarbeit mit der DATEV eG eine ERP-Lösung anbieten können, die den Verwaltungsaufwand für Gebäudereiniger deutlich reduziert und eine rechtssichere und korrekte Lohnabrechnung ermöglicht“, so der Geschäftsführer der Geschwister Diehl IT-Vertriebs GmbH, Lars Schmidt.

Die weitreichende Kooperation der beiden Unternehmen bietet zahlreiche Vorteile. Die vollintegrierte ERP-Lösung für Gebäudedienstleister GDL-4 verschafft einen zentralen Zugriff auf sämtlichen notwendigen Daten. Das schnelle Erfassen der Rechnungen und Belege, die firmenübergreifende Verwaltung von Konten sowie ein professionelles Kunden-, Personal- und Objektmanagement vereinfachen die kaufmännische Betriebsführung maßgeblich. Im Ergebnis erhalten Kunden eine umfassende ERP-Lösung mit einer flexiblen Lohnabrechnung für Reinigungs- und Gebäudeunternehmen. Dank der Schnittstelle zu DATEV Lohn und Gehalt lässt sich die individuell anpassbare Lösung GDL-4 noch effizienter nutzen. Damit profitieren die Kunden von den modularen Leistungen der ERP-Lösung für Gebäudedienstleister GDL-4 und vom Know-how des Kooperationspartners DATEV eG.

Seit über vier Jahrzehnten ist die Geschwister Diehl IT-Vertriebs GmbH aus Frankfurt am Main Experte für individuelle Software-Lösungen im Bereich der Gebäudedienstleistung. Mit einem unschlagbaren Branchen-Know-how und maßgeschneiderten Hard- und Software-Dienstleistungen haben wir schon zahlreichen mittelständischen Unternehmen zum Erfolg verholfen.

