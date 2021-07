Ergebnisorientiert der Podcast rund um ein selbstbestimmtes Leben von Ernst Crameri

Ernst Crameri hat am 10. Januar 2019 den Podcast Ergebnisorientiert ins Leben gerufen. Als Erfolgsproduzent mit Herz, Seminarleiter wird er seit Jahrzehnten mit Menschen konfrontiert die viel erzählen, was sie alles tun werden. Jedoch die wenigsten kommen in die Umsetzung.

Im Leben zählen Ergebnisse, Ende 2020 wurde die 1.000 Podcastfolge, mit einer besonderen Ausgabe gefeiert. Die Zuhörerschaft der ersten Stunden kommen hier zu Wort.

Hunderte von spannenden Interviews mit Machern/innen, die direkt und spontan aus ihrem Leben berichten. Auf die direkten und persönlichen Fragen eingehen, Rede und Antwort stehen.

Daraus ist ein spannender Mix entstanden, die Interviewpartner und die Einzelfolgen von Ernst Crameri, wo er direkt live aus dem eigenen Leben berichtet. 44 Businessjahre kommen hier zum Tragen und eine seiner Fremdsprachen ist Tacheles.

Er bringt es unverblümt und direkt auf den Punkt, kein Schönreden, sondern wachrüttelnd und wegweisend. Die Sätze ich würde ja schon gerne, ich möchte gerne, sollten aus seiner Sicht der Vergangenheit angehören. Ausgetauscht durch ich mache, ich tue, das sind klare Handlungswörter.

Ein menschliches Leben dauert nicht ewig, sondern ist zeitlich limitiert. Im Schnitt von Geburt bis zum Ableben sind es bei der Möglichkeit die 80er Marke zu erreichen, gerade 29.800 Tage.

Hier gilt es das eigene Leben in Besitz zu nehmen und daraus täglich die Meisterleistung zu vollbringen, um am Ende aller Tage stolz sagen zu können “Ja, ich habe mein Leben hundertprozentig gelebt!”

Ernst Crameris Devise: “Es gibt eindeutig ein Leben vor dem Tod!” Dazu hat er das Buch Fange endlich an zu leben geschrieben und lädt zum gleichnamigen Seminar ein. Einmal in Deutschland, in der Nähe von Mannheim und in seiner Heimat St. Moritz. Das Seminar ist eine Einladung, d.h., es sind keine Seminarinvestitionen notwendig. Lediglich die Hotelübernachtung mit Frühstück, anteilig Raumkosten und die persönlichen Ausgaben sind zu investieren.

Zwei intensive Tage warten auf die Teilnehmer, wo jeder sein Leben auf den Prüfstand stellt und alles analysiert wird.

Spannende Menschen, die im Leben viel erreicht haben, sind herzlichst in den Podcast als Gast eingeladen, um aus dem eigenen Leben zu berichten.

Crameri-Naturkosmetik GmbH als umfassender Dienstleister:

– Herstellung und Vertrieb von Naturkosmetik-Produkten

– Lehrgänge u. Seminare im Management

– Erfolgs-Coaching

– Bücherverlag

– Events

