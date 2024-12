Erfolgreiche Kanzlei Bahlmann in Hameln wächst weiter

Anwälte Michaela Maria Bahlmann und Bernhard Niepelt bündeln ab Januar 2025 ihre Kräfte

Erfolgreiche Kanzlei in Hameln wächst weiter

Anwälte Michaela Maria Bahlmann und Bernhard Niepelt bündeln ab Januar 2025 ihre Kräfte

Notar und Rechtsanwälte für Familienrecht, Arbeitsrecht und Erbrecht in Hameln und Bad Pyrmont

Vor fast drei Jahren machte sich Anwältin Michaela Maria Bahlmann in Hameln selbstständig und eröffnete ihre eigene Kanzlei im Hamelner Dempterhaus. „Das war damals ein wirkliches Wagnis. Ich wusste nicht, ob in Hameln Platz für eine weitere Kanzlei sein würde. Heute weiß ich, es hat sich gelohnt. Viele Mandanten sagen uns, dass wir anders sind. Nahbarer, bodenständiger, weniger kompliziert“, so Michaela Bahlmann im Rückblick. Mittlerweile ist die Kanzlei von Michaela Maria Bahlmann zu einer festen Institution in Hameln und im Raum Hannover geworden. Neben Arbeitsrecht, Familienrecht und Erbrecht ist Frau Bahlmann auch Notar.

Ab Januar bündeln Michaela Bahlmann und Bernhard Niepelt ihre Kräfte in einer Kanzlei. Für dieMandanten bringt das viele Vorteile. So können die beiden Anwälte sich gegenseitig vertreten und sich beraten, gerade wenn es um kniffelige Fälle geht. Bernhard Niepelt bringt viele Jahre, Fachwissen und Expertise ein.

Zum 1. Januar bezieht die Kanzlei zudem neue Räume. Sie bleiben dabei ihrem Konzept treu, eine angenehme Atmosphäre in freundlichen und gemütlichen Räumen zu schaffen. Die Kanzlei bleibt im gleichen Gebäude im Dempterhaus und auf dem gleichen Flur. Anschrift, Telefon und E-Mail ändern sich nicht.

