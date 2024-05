Erfahrung sammeln leicht gemacht: Wie die GROWTH-Investing-Strategie Einsteigern hilft

Die innovative Anlagestrategie von Marcus Kitzmann macht individuelle Aktienauswahl für Privatanleger zugänglich und einfach.

Das allgemeine Vorurteil, die individuelle Aktienauswahl sei für Privatanleger zu kompliziert, hat mit der GROWTH Investing Software keine Gültigkeit mehr. Diese benutzerfreundliche Lösung hilft sowohl Anfängern als auch erfahrenen Investoren, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihr Portfolio effektiv zu verwalten.

GROWTH Investing ist eine innovative Anlagestrategie, die sich auf Wachstumswerte konzentriert. Entwickelt von dem renommierten Investor Marcus Kitzmann, basiert dieser Ansatz auf einer gründlichen Fundamentalanalyse, kombiniert mit verschiedenen Instrumenten der technischen Analyse. Kitzmann entwickelte diese Methode basierend auf seinen umfangreichen Erfahrungen im professionellen Finanzmanagement. Im Gegensatz zu den Strategien institutioneller Anleger verzichtet seine Methode jedoch auf komplexe Finanzinstrumente wie Derivate, Futures, Swaps oder Fremdwährungen und konzentriert sich ausschließlich auf den Aktienmarkt. Damit ist sie auch für Privatanleger umsetzbar, die bereit sind, etwas Zeit in eine strukturierte Recherche zu investieren.

Die GROWTH-Strategie umfasst sechs Hauptkriterien, die unter dem Akronym „GROWTH“ zusammengefasst sind.

1. Growth Rate: Der Gewinn und Umsatz sind in den letzten Jahren beständig gewachsen und die Wachstumsrate der vergangenen Jahre liegt über dem Marktdurchschnitt.

2. Risk Analysis: Die Risikoanalyse der letzten Jahre zeigt, ob das Unternehmen die wichtigsten Kennzahlen steigern konnte. Bewertet werden der Gewinn je Aktie, der Umsatz, der freie und operative Cashflow, die operative Marge und die Marktkapitalisierung.

3. Outlook by Analysts: Eine Aktie kommt nur in Frage, wenn die mehrheit der Analysten von einem Anstieg des Unternehmenswachstums ausgeht.

4. With Safety Margin: Der Kurs ist mit einer Sicherheitsmarge versehen und nicht überkauft. Dadurch ist eine höhere Rendite möglich, selbst wenn das Unternehmen gleichbleibende oder etwas schlechtere Zahlen meldet, da dies bereits in der Sicherheitsmarge berücksichtigt ist.

5. Target Price: Das Kursziel der Analysten stützt die Gesamtanalyse. Wenn das Kursziel der Analysten deutlich unter der erwarteten Rendite aus der Gesamtanalyse liegt, könnte dies auf mögliche Probleme des Unternehmens hinweisen.

6. How’s the Trend: Kaufe die Aktie nur, wenn sie nicht eindeutig in einem Abwärts- oder Seitwärtstrend ist. Bevorzuge den Kauf bei einem steigenden Trend.

Die Erfahrungen der Anwender zeigen, dass GROWTH Investing eine strukturierte Methode bietet, die es Anlegern ermöglicht, gezielt Wachstumsaktien zu identifizieren und in diese zu investieren. Der Ansatz kombiniert die traditionelle fundamentale Analyse mit Aspekten der technischen Analyse, was ihn besonders effektiv macht.

Ein wichtiger Vorteil der GROWTH-Strategie ist, dass sie keine Derivate oder Fremdwährungen beinhaltet, sondern sich ausschließlich auf den Aktienmarkt konzentriert. Dies macht sie besonders für Privatanleger zugänglich, die sich nicht mit den Komplexitäten von Finanzderivaten auseinandersetzen möchten.

Für weitere Informationen und um mit der GROWTH Investing Software eigene Erfahrungen zu sammeln, besuchen Sie die offizielle Website von GROWTH Investing.

Marcus Kitzmann ist Gründer und Geschäftsführer von GROWTH Investing, einer führenden Beratungsfirma im Bereich Finanzdienstleistungen. Mit einem umfassenden Hintergrund in der Finanzbranche und einer Leidenschaft für Finanzbildung und Wissensvermittlung ist Marcus Kitzmann bestrebt, Menschen dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und langfristigen Wohlstand aufzubauen.

