ERASON und MB Micromarketing starten neue KI-basierte Datenkooperation

Die Datenkooperation zwischen ERASON und MB Micromarketing ermöglicht Werbetreibenden eine KI-basierte feinräumige Mediaplanung in kürzester Zeit.

Düsseldorf, 13Von der Persona zur MikroPLZ in < 5 Minuten. November 2024 – ERASON hat basierend auf ihrer KI-Marktforschungs-Plattform AIlon zusammen mit MB Micromarketing, einem Datenanbieter für geobasiertes Zielgruppenmarketing, das AIlon Geografie+ Modul entwickelt. Die Lösung vereint Zielgruppen- und standortbezogene Daten mit Insights zum Konsumverhalten und der Mediennutzung von Verbrauchern und erlaubt damit einen ganzheitlichen Planungsansatz von Geomarketing-Kampagnen. Werbetreibende erhalten in kürzester Zeit detaillierte Standort- und Zielgruppeninformationen für eine präzise Ausgestaltung und Aussteuerung ihrer regionalen Kampagnen.

„Dank unserer Partnerschaft mit Michael Bauer Micromarketing haben wir eine Lösung geschaffen, die von der Standort- und Marktpotenzialanalyse, über die Zielgruppenanalyse für die passgenaue Ansprache bis hin zum konkreten Targeting für die präzise digitale Mediaaktivierung alles abdeckt“, so Niklas Maximilian Mrutzek, Executive Partner bei ERASON.

Nutzer des AIlon Geografie+ Moduls können ihre Zielgruppen- oder Persona-Beschreibungen in AIlon eingeben und erhalten in kürzester Zeit detaillierte Informationen darüber, wo ihre Zielgruppe geografisch am besten zu erreichen ist. Es lassen sich sowohl Tendenzen wie signifikante Stadt-Land-Unterschiede erkennen als auch tiefere Einblicke bis auf die Mikro-PLZ-Ebene mit durchschnittlich 450 Haushalten gewinnen, um genau zu sehen, wo die Zielgruppe am stärksten vertreten ist.

Zudem erhalten Nutzer umfassende Informationen zur Soziodemografie, Psychografie und zum Medienkonsum der Zielgruppe, sodass Werbemittel und Ansprache passgenau ausgerichtet werden können.

Neben der Identifikation von Zielgruppen liefert das Modul gezielte Empfehlungen, wie und wo die Zielgruppe effizient erreicht werden kann. Automatisch berechnete Targeting Parameter erlauben es Unternehmen beispielsweise, ihre Social Media-Kampagnen noch präziser zu gestalten und effizientere regional ausgerichtete CTV-Kampagnen zu schalten.

„Mit AIlon Geografie+ bringen wir Geomarketing und lokale Mediaplanung auf ein neues Level. Unsere Kunden profitieren von einer Lösung, die sowohl strategische Planung als auch operative Umsetzung im Bereich feinräumiges Marketing enorm vereinfacht. Erreicht wird dieses durch die Verknüpfung modernster KI-Technologie mit micro-geografischen Daten“, ergänzt Rolf Küppers, Managing Director, MB Micromarketing.

Über Michael Bauer Micromarketing GmbH

Michael Bauer Micromarketing ist ein führender Anbieter von geobasierten Zielgruppendaten und Marktanalysen.

MB Micromarketing nutzt die Microgeografie als Schnittstelle für Datenquellen aus Marktforschung, Markt- Geo- und Unternehmensdaten und entwickelt daraus Zielgruppendaten. Mit hochpräzisen Datenlösungen unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, ihre Marketingkampagnen zielgerichtet zu gestalten und ihre Reichweite zu maximieren.

Über ERASON GmbH

ERASON ist ein Science-Spin Off der Leuphana Universität Lüneburg. Mit seiner Flagship-KI AIlon hat ERASON eine ganzheitliche Marktforschungslösung entwickelt, die die Brücke zwischen der Zielgruppenanalyse und der anschließenden Mediaaktivierung schlägt. Der holistische Ansatz liefert kohärente, aktivierbare Markt- und Consumer-Insights für die Marketing-, Kommunikations- und Mediaplanung. So unterstützen wir Agenturen und Werbetreibende – unabhängig von Größe und Budget – datengestützt die Effektivität ihrer Kampagnen zu steigern und Kosteneinsparungen in der Mediaplanung zu realisieren.

Gegründet 2018 in Lüneburg, beschäftigt ERASON rund 20 Mitarbeitende. Zu den Kunden zählen bereits heute zahlreiche namhafte Unternehmen, insbesondere aus den Branchen Automobil, FMCG, Handel, Mode, Banken & Versicherungen, sowie Kreativ- und Mediaagenturen.

