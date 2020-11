eprimo erzielt die höchste Kundenverbundenheit

Platz 1 als Ökostromanbieter

– 1.942 Unternehmen aus 162 Branchen auf dem Prüfstand

– Ergebnis beruht auf 420.000 Verbraucherurteilen

Neu-Isenburg, 13. November 2020. Wenn Kunden so zufrieden sind, dass sie sich ihrem Anbieter emotional verbunden fühlen, ist das die höchste Stufe der Kundenzufriedenheit. Die Süddeutsche Zeitung hat in Kooperation mit der Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue erstmals ermittelt, bei welchen Unternehmen das Verhältnis zwischen Kunde und Lieferant/Dienstleister besonders eng ist (Süddeutsche Zeitung vom 3. November 2020). In der Branchenkategorie “Ökostromanbieter” zeigen die Kunden von eprimo die höchste Verbundenheit mit ihrem Energieversorger.

Das Ranking umfasst 1.942 Unternehmen aus 162 Branchen. In einer repräsentativen Online-Befragung wurde ermittelt, welchem Unternehmen sich die Teilnehmer wie stark emotional verbunden fühlen. ServiceValue wertete im Anschluss rund 420.000 Verbraucherurteile aus. Die Erhebung erfolgte ohne Mitwirkung der bewerteten Unternehmen. Über alle Branchen hinweg fühlen sich die befragten Kunden besonders Amazon, dm und Rewe verbunden – in der Kategorie “Ökostromanbieter” hat eprimo die Nase vorn und erhält die Auszeichnung “Höchste Kundenverbundenheit”.

Über eprimo:

eprimo beliefert private Haushalte mit Strom und Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt der Energiediscounter die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Strom- und Gas-Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo Ökostrom- und Ökogas-Angebote im Discountmarkt etabliert. Heute gehört eprimo bundesweit zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von grüner Energie.

Bildquelle: eprimo GmbH