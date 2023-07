Epoche E-Book

E-Books liegen heutzutage völlig im Trend. Vorteile des E-Books sind, dass sie meist billiger sind oder manchmal sogar völlig kostenfrei. Den E-Book-Reader kann man überall mit hinnehmen, da er kaum Platz benötigt, sehr viel leichter als ein gedrucktes Buch ist und eine hohe Speicherkapazität hat. Ebenso kann man E-Books bequem von zu Hause aus kaufen.

Hier mal ein paar E-Book Tipps!

Glücksschmiede: Tipps für mehr Glück und Erfolg

Glücklich und erfolgreich sein. Wer möchte das nicht? Ein altes Sprichwort sagt: jeder ist seines Glückes Schmied.

Wie aber schmiedet man sein Glück? Es ist gar nicht mal so schwer. Dieser kleine Ratgeber zeigt Ihnen interessante Wege auf, die zu Glück und Erfolg führen.

ASIN:‎ B00P9XA8UU

Piku – Der zauberhafte Eisbär

Normalerweise leben Eisbären rund um den Nordpol. Nicht so aber Piku, denn der lebt im Schwarzwald, dem höchsten Mittelgebirge im Südwesten Deutschlands. Das mag auch daran liegen, dass Piku kein gewöhnlicher Eisbär ist, denn Piku hat Zauberkräfte. Sein Fell ist lila-blassblau und hat Glitzersterne. Diese Sterne verleihen ihm die Macht, den Tieren im Schwarzwald zu helfen, den bösen Waldgeist zu schnappen, der den Waldfrieden stört…

Altersempfehlung: 4 – 12 Jahre

ASIN:‎ B01AGK3UXW

LIES MICH ! – Leseproben aus tollen Kinderbüchern

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem E-Book haben Sie die Möglichkeit, in tolle Kinderbücher reinzuschnuppern. Eine bunte Vielfalt wartet darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Eine bessere Gelegenheit gibt es nicht, neue Bücher für Ihre Kinder oder Enkelkinder zu finden und kennenzulernen.

Ich kann alle Bücher wärmstens empfehlen und wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern!

Ihre Britta Kummer

ASIN:‎ B09BDVJWN2

KOCH MICH ! – Rezeptideen aus Kochbüchern und brandneue Rezepte

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem E-Book finden Sie schmackhafte Rezeptideen aus Kochbüchern, die schon zahlreiche Leute begeistert haben.

Und natürlich warten auch brandneue Rezepte darauf, von Ihnen nachgekocht zu werden. Tolle Ideen für kalte und warme Getränke gibt es noch zusätzlich.

Ich kann die Bücher wärmstens empfehlen. Ebenso die neuen Rezepte, die alle am heimischen Herd erprobt wurden. Also lassen Sie sich inspirieren und probieren es aus!

Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit.

Ihre Britta Kummer

ASIN:‎ B0BLQJCBNV

DU. MUSST. STERBEN.

Ein bestialischer Mord an einer Frau wirft Rätsel auf. Die infrage kommenden Personen, bei denen die Tote gearbeitet hatte, weisen ein Alibi vor. Einzelnen Verdächtigen kann nichts nachgewiesen werden.

Als einige Tage später erneut eine Frau auf die gleiche Weise getötet wird, die eine Kollegin der ersten Toten war, ist Hauptkommissar Lauenberg mit seinem Team in höchster Alarmbereitschaft.

Erst als eine weitere Frau verschwindet, können sie eine verdächtige Person ins Visier nehmen. Aber immer wieder verliert sich die Spur.

ASIN:‎ B0C6RB9312

Daisy das besondere Hundemädchen

Daisy, eine belgische Schäferhündin zieht ein. Als kleiner Welpe wurde sie in Ungarn vor dem Erfrieren gerettet. Sie hat Angst. Angst vor allem und jedem. Selbst beim kleinsten Geräusch zittert sie bereits. Viel Geduld und liebevolles Kümmern bringen mich ihr Stück für Stück näher.

Doch dann eines Tages passiert es …

Daisy – so klein und doch so groß …

(Eine wahre Geschichte)

ASIN:‎ B00KTDVGRY

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/