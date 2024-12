enviaM-Gruppe erhält neue Bereichsleiterin für Kommunalbetreuung

Karolin Sänger übernimmt ab 1. Februar 2025 die Leitung des Bereiches Kommunalbetreuung in der enviaM-Gruppe. Die 37-Jährige tritt damit die Nachfolge von Ralf Hiersig an, der im September 2024 die enviaM-Gruppe verlassen hat. Bislang hat Sänger die Netzregion Westsachsen geleitet. Ab Februar ist sie in ihrer neuen Funktion mit ihrem Team Ansprechpartnerin für rund 650 Kommunen in Teilen von Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

„Die Kommunalbetreuung hat seit vielen Jahren eine enge Verbindung zu den Kommunen in unserem Versorgungsgebiet. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit meinem neuen Team diese Zusammenarbeit weiter auszubauen und neue Projekte zu starten“, sagt Sänger.

Die gebürtige Hallenserin ist seit 2012 bei MITNETZ STROM beschäftigt. 2015 übernahm sie die Position der Gruppenleiterin Netzsteuerung. 2017 wurde sie Leiterin der neu geschaffenen Abteilung Portfoliosteuerung/Qualitätssicherung. Seit Juni 2022 ist sie Leiterin der Netzregion Westsachsen von MITNETZ STROM und GAS.

„Karolin Sänger ist hier geboren, aufgewachsen und damit mit unserer Region stark verwurzelt. Ich freue mich sehr, dass sie diese neue Aufgabe übernimmt. Ich bin sicher: gemeinsam mit ihr und dem Team werden wir unsere Partnerschaft mit den Kommunen erfolgreich weiterentwickeln“, sagt Stephan Lowis, enviaM-Vorstandsvorsitzender.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Infrastruktur- und Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt rund 1,2 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.800 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen, die direkt oder über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt sind.

Kontakt

envia Mitteldeutsche Energie AG

Evelyn Zaruba

Chemnitztalstraße 13

09114 Chemnitz

0371 4821748



http://www.enviaM-gruppe.de/presse

Bildquelle: Christian Kortüm