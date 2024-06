Entzückende Hellma Schoko-Bärchen für unvergessliche Momente

Überraschen Sie Ihre Kunden mit einer kleinen Aufmerksamkeit

Entdecken Sie das neueste Highlight von Hellma: Süße Schoko-Bärchen, die nicht nur Jung und Alt gleichermaßen begeistern, sondern auch für unvergessliche Genussmomente sorgen. Diese knusprigen Leckerbissen in drei verlockenden Geschmacksrichtungen sind die perfekte kleine Aufmerksamkeit, um Ihren kleinen und großen Gästen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Die Schoko-Bärchen von Hellma sind nicht nur für Restaurants und Gaststätten geeignet, sondern auch für eine Vielzahl von Freizeiteinrichtungen, Ferienunterkünften, Kinderhotels und Freizeitparks. Mit ihrem charmanten Design, das Braunbären, Eisbären und Pandas in einer ansprechenden Verpackung zeigt, werden sie garantiert zum Hingucker an jedem Tisch.

Diese entzückenden Leckereien sorgen bei Ihren Gästen für ein köstliches Geschmackserlebnis: Die Braunbären bieten puren Schokoladengenuss mit einem knusprigen Kern, während die Eisbären mit weißer Schokolade und einem Hauch von Erdbeere überraschen. Die Pandas verführen mit der Kombination aus weißer Schokolade, knusprigem Kern und fruchtigem Pfirsichgeschmack.

Die neuen, kleinen Köstlichkeiten sind nicht nur glutenfrei, sondern auch mit Vitamin D und Kalzium. Ob zum Verteilen unter den Gästen oder zum eigenen Naschen, die Schoko-Bärchen von Hellma sind ein echtes Highlight.

Erleben Sie die Vielfalt dieser unwiderstehlichen Leckereien mit dem praktischen Karton, der 150 Portionen in buntem Design und mit einer einfachen Spenderklappe bereithält. Machen Sie jeden Besuch in Ihrem Restaurant, Café oder Ihrer Freizeiteinrichtung zu einem unvergesslichen Genussmoment mit den süßen Schoko-Bärchen von Hellma.

Seit mittlerweile mehr als 100 Jahren werden Großhandel, Hotellerie und Gastronomie von der Hellma Gastronomie-Service GmbH aus Nürnberg mit dem portionierten „Tüpfelchen auf dem i“ versorgt. Inzwischen verfügt das Unternehmen über ein breites Portfolio an Food- und Nonfood-Artikeln mit derzeit ca. 170 Produkten, u.a. die beliebten Zucker-Sticks in der nachhaltigen Verpackung, die praktische Hellma Erdnussbutter oder das Feine Gebäck 3er Mix mit den gemischten Sorten Vanille, Karamell und Schokolade.

Firmenkontakt

Hellma Gastronomie Service GmbH

Sandra Weigand

Forchheimer Straße 4

90425 Nürnberg

0911/ 93448-0



http://www.hellma.de

Pressekontakt

PR Check

Melanie Kuppelwieser

Riedweg 7

85232 Bergkirchen

081386976661



http://www.pr-check.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.