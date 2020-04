entolia – ausgezeichnet als “Fachmedium des Jahres 2020”

entolia wurde zum “Fachmedium des Jahres 2020” in der Kategorie “beste Webseite/beste App” gekürt

Balingen, 29. April 2020 – Das Unterweisungs-Tool entolia – entwickelt und realisiert von Spitta, Deutschlands führendem Medienunternehmen für Zahnmedizin und Zahntechnik – wurde vom Verein Deutsche Fachpresse als “Fachmedium des Jahres 2020” in der Kategorie “beste Website/beste App” ausgezeichnet.

“Wir freuen uns riesig über die Auszeichnung für entolia. Das ist etwas ganz Besonderes und zeigt uns, dass wir mit unseren digitalen Innovationen bei Spitta auf dem richtigen Weg sind!” so Katharina Colagrossi, Produktmanagerin von entolia.

Die Jury begründet Ihre Wahl so: “”So geht Mitarbeiter-Unterweisung heute” ist der Anspruch des Online-Tools entolia und dieser wird auch extrem nutzwertig und intelligent eingelöst. Über das Tool können Arbeitgeber im zahnmedizinischen und medizinischen Bereich Ihre Verpflichtungen gemäß Arbeitsschutzgesetz nicht nur mit Trainings erfüllen, sondern auch managen. Das alles geschieht mit einer grafisch anspruchsvollen und intuitiven Benutzeroberfläche, die Inhalte und Funktionen verknüpft. Ergebnis: Der Nutzer ist rechtssicher unterwegs und spart enorm viel Zeit und Aufwand.”

entolia ist seit August 2019 auf dem Markt. Das Tool der Spitta GmbH vereinfacht die gesetzliche Unterweisungspflicht in Zahnarztpraxen wesentlich. Ohne entolia mussten die Praxen die Inhalte der Mitarbeiterunterweisungen noch mühevoll selbst recherchieren und erarbeiten sowie anschließend in Gruppen- oder Einzelsitzungen schulen. Oftmals herrschte darüber hinaus Unsicherheit über die Aktualität und Rechtssicherheit der Inhalte. Mit der Markteinführung von entolia hat sich der Aufwand für die Zahnarztpraxen auf ein Minimum reduziert. Die Kunden können stets ortsunabhängig auf rechtskonforme und aktuelle Unterweisungen zugreifen.

entolia stellt den Praxen alle notwendigen Mitarbeiterunterweisungen zur Verfügung – fix und fertig. Diese sind immer auf dem aktuellsten Stand und vollkommen rechtssicher. Das Praxis-Team führt die Unterweisungen einfach und benutzerfreundlich über die entolia App durch – entweder über ein beliebiges Tablet oder Smartphone oder aber auch am PC. Jeder Mitarbeiter bekommt einen eigenen Zugang und dadurch werden ihm genau die Unterweisungen zur Verfügung gestellt, welche für seine Tätigkeit aktuell in der Praxis notwendig sind.

Die Unterweisungen müssen wiederkehrend in einem bestimmten Intervall durchgeführt werden. Dafür bietet entolia ein praktisches Erinnerungssystem, das die Mitarbeiter immer automatisch und rechtzeitig daran erinnert, dass eine Unterweisung fällig ist. So werden alle Unterweisungen fristgerecht durchgeführt. Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Unterweisung wird ein elektronisches Zertifikat generiert. Dieses Zertifikat dient als Nachweis und Dokumentation und erfüllt alle rechtlichen Vorgaben.

entolia schafft für die Zahnarztpraxen Rechtsicherheit und mindert Zeit und Aufwand bei der Durchführung und Dokumentation von Unterweisungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite unter www.entolia.com

Die Spitta GmbH, Teil der europaweit tätigen Verlagsgruppe WEKA Business Information, ist mit rund 100 Mitarbeitern einer der größten Anbieter von Fachinformationen in den Bereichen Zahnmedizin, Zahntechnik, Medizin und Sport. Mit dem Geschäftsbereich Spitta Akademie hat sich das Unternehmen zudem als zuverlässiger Partner für die berufliche Weiterbildung sowie für Fortbildungsveranstaltungen im zahnmedizinischen und medizinischen Bereich erfolgreich etabliert.

Als Erfinder der Spitta-System-Karteikarte ist Spitta Deutschlands führendes Medienunternehmen für die Zahnmedizin und bietet Zahnärzten, zahnmedizinischen Fachangestellten und Zahntechnikern innovative und nutzerfreundliche Lösungen für den Praxisalltag. Dabei erstreckt sich das Portfolio von Produkten für die Praxisverwaltung und Abrechnungshilfen über Fachliteratur und Zeitschriften bis hin zu unterstützender Software und Online-Portalen. Mit der Marke entolia bietet Spitta eine moderne App für die Mitarbeiterunterweisung. Bereits mehr als 30.000 Kunden nutzen die Produkte von Spitta erfolgreich.

Alle Produkte sind im Shop www.spitta.de/shop erhältlich.

Weitere Informationen unter www.spitta.de; www.entolia.com

