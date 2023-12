Entdecken Sie Ihre berufliche Zukunft als Berufsbetreuer und

sichern Sie sich einen der letzten verfügbaren Plätze im Berufsbetreuerlehrgang zur Sachkunde

Mit Beginn am 25. Januar 2024 bietet die HELP Akademie Ihnen die Möglichkeit, eine qualifizierte Ausbildung zu absolvieren und sich beruflich weiterzuentwickeln.

Der Berufsbetreuerlehrgang vermittelt umfassende Kenntnisse und praxisnahe Fähigkeiten, die für die verantwortungsvolle Tätigkeit als Berufsbetreuer unerlässlich sind. Unsere erfahrenen Dozenten stehen Ihnen zur Seite und begleiten Sie auf Ihrem Weg zum Experten in diesem Bereich.

Mit nur noch drei Restplätzen für diesen Lehrgang in der HELP Akademie ist die Nachfrage hoch, und die Plätze werden schnell vergeben. Nutzen Sie daher jetzt die Gelegenheit, sich Ihren Ausbildungsplatz zu sichern! Die Verbindung von theoretischem Wissen und praktischer Anwendung ermöglicht es Ihnen, die erworbenen Kompetenzen direkt im Berufsalltag anzuwenden. Der Lehrgang bereitet Sie optimal auf die Herausforderungen vor, die im Berufsbetreuungsbereich auf Sie warten.

Die kleinen Gruppengrößen in der HELP Akademie von nur 18 Personen ermöglichen eine individuelle Betreuung und einen intensiven Austausch zwischen Dozenten und Teilnehmern. Dies fördert nicht nur das Lernen, sondern auch den Aufbau eines Netzwerks mit Gleichgesinnten und Fachexperten.

Ihre Teilnahme am Berufsbetreuerlehrgang zur Sachkunde ist nicht nur ein wichtiger Schritt für Ihre persönliche und berufliche Entwicklung, sondern auch eine Investition in Ihre Zukunft.

Warten Sie nicht länger – sichern Sie sich einen der letzten drei verfügbaren Plätze im Berufsbetreuerlehrgang zur Sachkunde! Melden Sie sich noch heute an und starten Sie Ihre Reise zu einer erfüllenden und bedeutungsvollen beruflichen Laufbahn als Berufsbetreuer.

Wir, das Team der HELP Akademie freuen uns darauf, Sie auf diesem Weg zu begleiten!

T: 089 21545920 oder info@help-akademie.de

Die Help-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

81377 München

089-21 54 59 20

089-21 54 59-21



https://www.help-akademie.de

