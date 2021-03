Enscape 3.0 ist da: Intuitive Erstellung von Architektur- und Innenarchitektur-Simulationen

Karlsruhe, 03.03.2021. Enscape, einer der führenden Anbieter von 3D-Echtzeit-Rendering- und Visualisierungssoftware für Architekten, Innenarchitekten und Designer, hat ein neues Software-Update veröffentlicht. Dank einer komplett überarbeiteten Benutzeroberfläche ist Enscape 3.0 noch intuitiver bedienbar. Planer können Renderings ohne lange Einarbeitungszeit mit nur wenigen Mausklicks erstellen. Das deutsche Unternehmen ist in den letzten Jahren schnell gewachsen und gehört inzwischen weltweit zu den einflussreichsten Anbietern in der Branche. Um diese Entwicklung sichtbar zu machen, hat Enscape gleichzeitig mit dem Software-Update ein Corporate Rebranding vollzogen.

Enscape hat es sich zum Ziel gesetzt, Visualisierungen von Anfang an in den Designprozess zu integrieren. Was Enscape einzigartig macht, ist das Prinzip der „single source of truth“: Anwender – egal ob Architekten, Planer oder Innenarchitekten – arbeiten ausschließlich in ihrem CAD-Programm und entwerfen hier ihr 3D-Modell. Aus diesem generiert das Plug-In Enscape 3.0 die Visualisierung direkt mit nur einem Klick – ohne Zwischenschritte oder Ex- und Import von verschiedenen Dateiformaten. Alle Änderungen, die im Plan vorgenommen werden, erscheinen simultan auch im Rendering. „Mit Enscape wird der Designprozess dynamischer. Diese Tools können endlich mit unserer Kreativität mithalten, sodass schnellere Entscheidungen getroffen werden können, deren Auswirkung die Kunden sofort sehen“, begeistert sich Steve Nonis, Principal bei Turner Fleischer Architects. Christian Lang, CEO von Enscape und für das globale operative Geschäft zuständig, drückt es so aus: „Das Gebäude und dessen Umgebung samt Einrichtung erlebbar machen, bevor das Ganze Wirklichkeit ist – das machen wir mit Enscape 3.0 möglich. Unsere Kunden in aller Welt sind vor allem von der einfachen und intuitiven Bedienbarkeit begeistert. Mit Enscape können Architekten und Designer Architekturvisualisierungen in ihren Planungsprozess mit einbeziehen und so den Entwurfsprozess optimieren.“

Dieser Meinung ist auch Mate Csocsics, BIM-Manager bei Kohlbecker Gesamtplan GmbH: „Enscape bietet uns die beste Balance aus investierter Zeit, Kosten und gelieferter Qualität und Wert.“ Denn Enscape ist mehr als ein Designwerkzeug. Das Plug-In vereinfacht den kompletten Workflow vom ersten Entwurf an.

Mehr als ein Designwerkzeug – Arbeiten mit Enscape 3.0

Ein perfektes Zusammenspiel zwischen 3D-Modell, Funktionen, hinterlegten Informationen aus BIM und Simulation – das gestattet Enscape. Im BIM-Mode werden hinterlegte BIM-Informationen aus dem CAD-Modell wie Produkteigenschaften, Maße oder Preise auch in der Visualisierung angezeigt – Kundenfragen lassen sich so direkt beantworten, ohne zwischen dem Originalmodell und der 3D-Darstellung hin- und herwechseln zu müssen.

Enscape kann auch orthografische 2D-Ansichten wie Grundrisse, Querschnitte und Aufrisse direkt neben der 3D-Abbildung anzeigen. Für Auftraggeber und Baubeteiligte ist dies oft eine große Hilfe zur Vermittlung der Designabsicht. Im Kollaborationsmodus können Projektbeteiligte Anmerkungen direkt in die Visualisierung positionieren und somit Änderungswünsche mitteilen.

Die Visualisierungen können nicht nur als Videos, sondern auch als Stills exportiert werden und bieten so einen erheblichen Mehrwert auch bei Papier-Präsentationen. Im Weißmodus wird das Modell darüber hinaus als digitales Modell in Weißtönen angezeigt.

Darüber hinaus bietet Enscape eine Vielzahl von fotorealistischen Objekten, wie Personen, Möblierung und Pflanzen, aus unterschiedlichen geografischen Regionen und ermöglicht so eine realistische Darstellung im Plan und in der Visualisierung. In der Custom Asset Library können maßgefertigte Assets abgelegt werden, eine Funktion, die speziell für Innenarchitekten interessant ist. Für die Enscape 3.0-Version wurden beispielsweise auch die Visualisierung von spiegelnden Oberflächen noch weiter optimiert.

Preiswert und kompatibel

Das Plug-In Enscape 3.0 ist mit den CAD Programmen Autodesk Revit, Rhino, Archicad, Vectorworks und SketchUp kompatibel. Durch die günstigen Lizenzgebühren und die einfache Handhabung ist Enscape für kleine Architekturfirmen und große Büros gleichermaßen geeignet.

Neue Features von Enscape 3.0 auf einen Blick:

Überarbeitetes User Interface: Intuitive Bedienung – die neue Benutzeroberfläche führt durch das Produkt

Lokale Assets: 333 neue Assets aus bestimmten Regionen und Kulturen sind nun Teil der Bibliothek und werden ständig aktualisiert

Upload-Management: Bessere Möglichkeiten zur gemeinsamen Nutzung, Verwaltung und Organisation von Uploads

Batch-Rendering für Vectorworks: Zeitersparnis – jetzt ganze Bildgruppen auf einmal rendern

Rendering-Verbesserungen von spiegelnden Flächen

Weitere Informationen finden Sie auf www.enscape3d.com

Ein Video zu unserer Software und der neuen Website können Sie hier downloaden: https://youtu.be/Q2cyJGcBkpw

Über Enscape GmbH

Enscape wurde in Deutschland gegründet und hat Firmensitze in Karlsruhe (Deutschland) und New York (USA). Die Enscape-Software ermöglicht es Anwendern, hochwertige 3D-Echtzeit-Visualisierungen auf der Basis der vorhandenen Planungsdaten zu erstellen. Darüber hinaus können Videos, Panoramabilder oder VR-Simulationen automatisch abgeleitet werden. Das Unternehmen um CEO Christian Lang genießt in der internationalen AEC-Branche (Architektur, Ingenieur- und Bauwesen) nicht nur großes Vertrauen, sondern auch eine hohe Produkt-Begeisterung. Mehr als 130.000 Unique Users nutzen Enscape monatlich. Unternehmen aus über 150 Ländern und 85 % der international renommierten TOP100-Architekturbüros verwenden Enscape. Die Software ist in sechs Sprachen erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf www.enscape3d.com.