Eningen: Sinnes-Wanderung in der Natur am 28. April 2024

Der AK Gesunde Gemeinde Eningen lädt zu einer besonderen Wanderung mit Stefan Jammer ein

Am Sonntag den 28. April von 9.30 bis 11.30 Uhr lädt der AK Gesunde Gemeinde zu einer entschleunigenden Wanderung im Eninger Arbachtal ein. Begleitet wird die sogenannte Sinnes-Wanderung durch den Dozenten und Yoga-Trainer Stefan Jammer. Das ruhige Laufen in der Natur und gezielte einfache Aufmerksamkeits- und Yogaübungen sollen helfen, Gedanken zu ordnen, die Nerven zu beruhigen und das Gemüt und die Sinne zu erfreuen.

Bei der vom AK Gesunde Gemeinde Eningen begonnenen Reihe „Anregung zur Bewegung“, kann jede Bürgerin und jeder Bürger teilnehmen, unabhängig vom Alter. Stefan Jammer wird während der zwei Stunden eine besonders wohltuende Form von „Entschleunigung“ anleiten. Mit sanften Yoga- und Aufmerksamkeits-Übungen an ausgewählten Plätzen in der Umgebung von Eningen, werden die Menschen in ihrem Inneren berührt. Der erfahrene Trainer erklärt die besondere Wirkung seiner Frühlingswanderung so: „Lernt der Mensch sich selbst durch die achtsame Führung von Aufmerksamkeit zu beruhigen, erlebt er zugleich eine innige Nähe zur Natur.“

Während der Veranstaltung am 28. April will Stefan Jammer Bewegungs- und Denkanstöße geben, die auch zukünftige eigene Spaziergänge bereichern sollen. Die geplante Sinnes-Wanderung in Eningen sei ein erster Schritt, um selbst mehr Ruhe und Gelassenheit inmitten von hohen privaten, beruflichen oder gesellschaftliche Stressfaktoren zu erreichen.

Die Sinnes-Wanderung mit einfachen Übungen ist für alle geeignet. Eine wertvolle und gesundheitliche Wirkung erklärt der Yogalehrer nicht nur durch die Beruhigung der Atmung und des Herz- Kreislaufsystems, sondern auch durch die Beeinflussung anderer vegetativen Funktionen des menschlichen Körpers. „Das eigene Nervensystem wird durch eine ruhige, entgegengehende Aufmerksamkeit der Sinne und Gedanken hin zur Natur, nachhaltig gestärkt.“, so Stefan Jammer.

Der Yoga Coach mit eigenem Yoga-Studio betont sogar, dass innere Tiefe und Stärke insbesondere dadurch steigen, dass der Übende lernt, nicht primär etwas aus der Natur „herauszuholen“, sondern dass er Kraft seines Herzens der Natur etwas zurückgibt und beschreibt dies so: „Das, was der Mensch der Natur an Aufmerksamkeit entgegenbringt, kommt in verwandelter Form als neue Ruhe, Freude und Stärke zurück.“

Die Vorstände des AK Gesunde Gemeinde Dr. Barbara Dürr und Volker Feyerabend freuen sich gemeinsam über den Gesundheitsimpuls von Yoga Coach Stefan Jammer im Rahmen der Reihe „Anregung zur Bewegung“ des AK Gesunde Gemeinde. Als freiberuflicher ausgebildeter Yogalehrer bringt Stefan Jammer seit 1991 viel Trainer-Erfahrung und verschiedene Fortbildungen mit. Seit 2004 unterrichtet er Gruppen und Einzelpersonen in seinem Yoga-Studio. Darüber hinaus hält er Kurse vor Ort bei Krankenkassen, verschiedenen Bildungseinrichtungen, staatlichen Institutionen und Firmen.

Treffpunkt für die achtsame Sinnes-Wanderung am 28. April wird das Naturfreundehaus in Eningen sein. Und auch für eine etwaige ungemütliche Wetterlage am Veranstaltungstag, gibt es bereits einen Ausweichtermin am 05. Mai.

Weitere Informationen:

www.ForumGesundeGemeinde.de

www.YogaNatur-Reutlingen.de

