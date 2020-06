Energiebeschaffung für den kommunalen Bereich jetzt angehen!

Städte, Kommunen und Landkreise handeln jetzt.

Ihre To-Do Liste ist enorm lang? Dann haben wir eine Lösung für Sie: Energiebeschaffung mit first energy! Sie als Kommune, Stadt, Krankenhaus, Landkreis oder anderer öffentlicher Auftraggeber, sind in der Situation, Energie via Vergabeverfahren ausschreiben zu müssen. Oft wird Ihnen die Aufgabe als “weitere Tätigkeit, die mal eben nebenbei gemacht werden soll” zugeordnet und vorausgesetzt, dass Sie die nötigen Marktbeobachtungen vollumfänglich im Blick haben. Sie denken spätestens jetzt darüber nach einem Berater hinzuziehen?

Nein? Das sollten Sie aber!

Hier kommen unsere Tipps zur kommunalen Energiebeschaffung:

1.Handeln Sie JETZT! Ja, wir bauen Druck auf.Glauben Sie uns, die jetzige Marktsituation eignet sich hervorragend dafür, günstige Energiepreise zu realisieren! Durch Corona ist der Strom- und Gasmarkt ins Wanken gekommen: Die Gaspreise sind auf einem historischen Tiefstand und auch die Strompreise sind noch günstig!

2.Handeln Sie SOFORT! Je weiter das Jahr voranschreitet, desto weniger Angebote von Versorgern werden Sie bekommen. Auch die Energieversorger haben mit der Corona-Krise zu kämpfen, kümmern sich teilweise oft nur um Bestandskunden und können Mitarbeiter für Angebotsabgaben nicht ausreichend abstellen. Zudem fängt der Hauptteil der öffentlichen Auftraggeber im 2 oder sogar 3 Quartal an, sich um ihr Strom- und Gasausschreibung zu kümmern.

3.Seien Sie wachsam! Vertrauen Sie sich nicht dem erstbesten Energieversorger an – machen Sie eine professionelle Ausschreibung mit einem guten Leistungsverzeichnis und kompetenter Beratung – denn nur so finden Sie einen Energieversorger, dem Sie auch vertrauen können.

4.Worst case – Kein Angebot erhalten! Sprechen Sie uns an – wir wissen, was Sie in einer solchen Situation tun sollten!

5.Interne Strukturen – zahlreiche Termine, Sitzungen, Gremienarbeit und alles muss berücksichtigt werden! Wir entlasten Sie im Bereich der Energieausschreibung. Melden Sie sich frühzeitig. Wir halten für Sie die Terminkette im Blick, unterstützen Sie vollumfänglich oder punktuell, so dass Sie Zeit für Ihre Kernaufgaben haben.

Das Ergebnis!

Sie haben eine professionelle Energieausschreibung mit den besten Marktpreisen für sich realisiert! Ihr schnelles Handelt bewährt sich.

Interessiert?

Dann sprechen Sie uns an. first energy ist seit 2001 bundesweit für öffentliche Auftraggeber und Unternehmen als Energie- und Nachhaltigkeitsdienstleister im Einsatz. Wir zählen zahlreiche sehr zufriedene Kommunen, Städte, Krankenhäuser und Landkreise als unsere Kunden. Werfen Sie einen Blick auf die vielen Referenzen.

Die first energy GmbH ist ein bundesweiter Energie- und Nachhaltigkeitsdienstleister. Wir sind seit 2001 am Markt für unsere Kunden bundesweit im Einsatz. Sprechen Sie uns an und wir finden gemeinsam Ihr EnergieKonzept, etablieren ein Energie- oder UmweltManagement, bereiten Sie auf Ihr EnergieAudit vor oder übernehmen Ihren EnergieEinkauf.

first energy – Ihr erster Ansprechpartner in Sachen Energie

