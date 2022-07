Endlich Ruhestand: Die Mercato Gruppe ermöglicht eine professionelle Unternehmensveräußerung

Vielen deutschen Unternehmerinnen und Unternehmern im Mittelstand fehlt es an einer Unternehmensnachfolge. Diese Situation bringt viele Geschäftsführende dazu, länger in der Unternehmensführung tätig zu sein als ursprünglich geplant. Um genau diesen die Möglichkeit zu bieten, in den wohlverdienten Ruhestand gehen zu können, wurde im Jahr 2017 die Unternehmensgruppe Mercato gegründet. Mit rund 25 Spezialistinnen und Spezialisten ist Mercato im DACH-Raum flächendeckend aufgestellt und auf die Vermittlung von mittelständischen Unternehmen spezialisiert. Damit ist die Mercato der passende Partner für Käuferinnen und Käufer, aber auch für Verkaufende.

Zusammenarbeit mit der Mercato Gruppe

Die Zusammenarbeit mit der Mercato Gruppe bietet Klientinnen und Klienten die Möglichkeit, eine Beratung von Spezialistinnen und Spezialisten im Bereich der Unternehmensveräußerung wahrzunehmen. Durch einen fachlichen Austausch sowie der Durchsicht aller relevanten Unterlagen bereitet Thomas Nehls mit seinem Team Klientinnen und Klienten auf den Verkauf des Unternehmens vor. Dieser Vorgang ist die Basis des gesamten Vermittlungsvorgangs, in welchem Finanzdaten und Firmeninterna stets vertraulich behandelt werden. Nach der Einsicht der notwendigen Unterlagen erstellt Mercato ein informatives und hochwertiges Verkaufsexposé. Alle Daten werden für die spätere Tiefenprüfung in einem eigenen virtuellen Datenraum zur Verfügung gestellt.

Mercato Gruppe ermittelt geeignete Kandidaten

In der nach der Auswertung der Daten anschließende Vermittlungsphase werden geeignete Kandidaten für den Erwerb einer Firma von Mercato eigenständig ermittelt und dem Mandanten vorgestellt. Hierbei führt Mercato ebenfalls diskrete Firmenbesichtigungen durch, welche Interessierten bereits einen Eindruck in das Unternehmen geben. Ebenfalls unterstützt Mercato bei anstehenden Vertragsverhandlungen sowie bei der Due Diligence, um wirtschaftliche, steuerliche und finanzielle Klarheit zu schaffen und begleitet den kompletten folgenden Verkaufsprozess. Somit ist gewährleistet, dass Mandantinnen und Mandanten weiterhin ihrem Tagesgeschäft nachgehen können.

Sicherheit durch das Erfolgsversprechen von Mercato

Bereits in der Vorbereitungsphase für eine Unternehmensvermittlung werden klar strukturierte Arbeitsschritte festgehalten. Bei der Ausgestaltung des Honorars soll eine größtmögliche Transparenz für den Mandanten geschaffen werden, was bedeutet, dass dieser bereits während der Erstberatung entscheiden darf, welche der vorbereiteten Leistungen durch Mercato oder ihn selbst erbracht werden sollen. Um den Firmeninhaberinnen und -inhabern für die Beratung und den Prozess eine optimale Sicherheit zu bieten, wird das bei Vertragsabschluss definierte Erfolgshonorar erst dann fällig, wenn das Unternehmen veräußert und somit ein Erfolg erzielt werden konnte. Hierfür sind die Beraterinnen und Berater der Mercato Gruppe so lange für die Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer tätig, bis dieses Ziel erreicht wurde.

Weitere Informationen zur Mercato Gruppe erhalten Interessierte auf der Homepage sowie im LinkedIn Profil.

Die Mercato Gruppe ist eine Unternehmensberatung mit Sitz in Mülheim an der Ruhr und hat sich auf die Veräußerung inhabergeführter Unternehmen aus dem Mittelstand in der gesamten D-A-CH Region spezialisiert. Sie ist ein Zusammenschluss aus Spezialisten, die langjährig im Bereich der Unternehmensvermittlung erfolgreich tätig sind. Wir bieten Ihnen einen großen Erfahrungsschatz und ein ausgedehntes Kooperationsnetzwerk.

Firmenkontakt

Mercato Unternehmensvermittlung GmbH

Thomas Nehls

Friedrich Ebert Straße 154

45473 Mülheim

0208-9413964

kontakt@mercato-gruppe.de

https://www.mercato-gruppe.de

Pressekontakt

The Way of Business TV

Ron Gebauer

Bergstr. 4

57647 Enspel

02661/2094639

redaktion@thewayofbusiness.tv

https://www.thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.