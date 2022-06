Endlich erfolgreich, glücklich und bei dir selbst angekommen – Aurachirurgie macht es möglich

Nutze deine schöpferische Kraft und erkenne deinen Wert! Aurachirurgie ist dein Schlüssel dazu!

Immer Ja und Amen sagen, nur um allen anderen zu gefallen, die eigenen Probleme stets in den Hintergrund rücken und sich selbst dabei mehr und mehr aus den Augen verlieren: Kommt dir das bekannt vor? Dann bist du in guter Gesellschaft, denn so geht es unzähligen anderen Menschen auch. Aber gut ist das keineswegs! Wenn wir uns immer nur mit dem Außen beschäftigen, statt unserer inneren Stimme zu folgen und das zu tun, was wir selbst eigentlich für richtig halten, werden wir auf Dauer immer unglücklicher. Ob in unserer Beziehung, mit unserem Job, der Wohnung oder der Zahl, die uns auf der Waage angezeigt wird, all diese Probleme sind ein Zeichen dafür, dass wir mit uns selbst nicht im Reinen sind. Doch es gibt einen Weg, der dir dabei helfen kann, aus dieser Negativspirale auszubrechen und dieser ist einfacher, als du vielleicht denkst. Dein lang gesuchter Schlüssel zum Erfolg heißt Aurachirurgie! David Holzer vom Institut für Wunder ist Mentor für Aurachirurgie und Meister der kreativen Lebensgestaltung und unterstützt Menschen auf der Suche nach ihrem Glück.

Nimm dein Schicksal in die Hand

Befindest du dich schon viel zu lange in einer Beziehung, von der du weißt, dass sie in Wahrheit gar keine Zukunft mehr hat? Bist du ständig eifersüchtig, auch wenn dir dein Partner keinen richtigen Grund dafür gibt? Leidest du permanent unter Geldmangel oder schaffst du es einfach nicht abzunehmen, obwohl du dir dieses Ziel schon vor langer Zeit gesteckt hast? All diese Bereiche und noch viele mehr, in denen du tagtäglich mit deinem eigenen Scheitern konfrontiert bist, zeigen dir deutlich, wie gering dein Selbstwertgefühl ist. David Holzer hat aber eine gute Nachricht für dich: „Du hast es selbst in der Hand, daran etwas zu ändern und Aurachirurgie ist zu diesem Zweck absolut perfekt!“ Den meisten von uns ist nicht bewusst, dass wir Menschen von unsichtbaren Energiefeldern umgeben sind. Diese setzen sich aus den Erfahrungen, Gedanken, Gefühlen und vielem mehr, das uns prägt, zusammen. Die Energie, die uns umgibt, beeinflusst wiederum unsere Ausstrahlung anderen gegenüber und auch unsere Selbstliebe. Mithilfe der Aurachirurgie ist es möglich, die verschiedenen Energiefelder und somit unseren Selbstwert endlich so umzugestalten, wie wir es uns eigentlich wünschen. David Holzer ist es gelungen, eine Methode zu entwickeln, dank derer seine Klienten dieses äußerst effektive Werkzeug auf spielerische Weise in den Alltag integrieren, ohne dabei große Veränderungen in Kauf nehmen zu müssen, bis auf die eine, dass sie von diesem Zeitpunkt an glücklicher sein werden.

Führe das zufriedene Leben, das dir schon lange bestimmt ist

„Es spielt absolut keine Rolle, in welcher Lebenslage du dich aktuell befindest, ob du am liebsten alles an dir ändern willst oder du doch nur an bestimmten Stellen Optimierungsbedarf siehst – Aurachirurgie kann den Wendepunkt in deinem Leben darstellen, von dem aus einfach alles möglich ist“, so David Holzer. Lerne seine erstaunlich effektive Formel für eine Zukunft voller schöner Begebenheiten und unglaublicher Wunder kennen und du wirst erstaunt sein, wie einfach und erfüllend das Leben sein kann. Erfahre mehr über David Holzer, Aurachirurgie und das umfangreiche Angebot des Instituts für Wunder auf der Webseite www.davidholzer.at oder besuch einfach David Holzers Facebookseite beziehungsweise folge ihm auf Instagram.

Im Institut für Wunder lernt jeder, dass er in seinem Leben kein Opfer, sondern ein echter Schöpfer und Held ist, der alles zu jedem Zeitpunkt verändern und nach den eigenen Vorstellungen erschaffen kann!

