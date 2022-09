EMQX Cloud erweitert den Support für Nordamerika mit einer wettbewerbsfähigen Alternative für Managed IoT im großen Maßstab

MORGAN HILL, KALIFORNIEN: EMQ, Entwickler der weltweit führenden Open-Source-IoT-Messaging-Plattform EMQX, hat kürzlich den Support für seine vollständig verwaltete Lösung EMQX Cloud EMQX Cloud in Nordamerika erweitert. EMQX Cloud bietet eine IoT-Dateninfrastruktur für 15 globale Regionen und drei große Cloud-Anbieter: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud Platform (GCP). Nutzer in den Vereinigten Staaten, Kanada und Lateinamerika profitieren nun von einer vereinfachten Steuerberechnung und Abrechnung, unabhängig davon, wo ihre Anwendung gehostet wird.

EMQX Cloud wurde ursprünglich im Jahr 2020 mit Fokus auf den europäischen IoT-Markt konzipiert und wird auch heute noch vom schwedischen EMQ Team in Stockholm verwaltet. Seitdem ist die Anzahl der Nutzer sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa deutlich gestiegen. Deshalb wurde ein Managementteam für Nordamerika aufgebaut, das für die Betreuung der nordamerikanischen Kunden und die Abwicklung der lokalen Rechnungsstellung verantwortlich sein soll. Auch eine eigene Website für den amerikanischen Markt wurde eingerichtet.

Die Preisstruktur des EMQ Cloud-Service ist mit einem einfachen Drei-Faktoren-Modell, das auf einem gestuften Funktionsumfang, der Systemgröße und dem ausgehendem Datenverkehr basiert, besonders für Großanwender attraktiv.

Dylan Kennedy, General Manager von EMQ Technologies, meint dazu: „Unser Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von Anwendungen mit einer hohen Anzahl von Verbindungen und einem hohen Nachrichtendurchsatz. Bei der Entwicklung von EMQX Cloud haben wir festgestellt, dass das typische Preismodell, bei dem pro Nachricht bezahlt wird, für kleine Kunden zwar in Ordnung ist, aber für unsere Zielgruppe zu dramatisch höheren Kosten führt. Wir haben die Preise von EMQX Cloud so gestaltet, dass die Kosten für diese großen Betreiber vorhersehbar sind.“

Weitere Gründe, warum sich immer mehr Nutzer für die Plattform von EMQ entscheiden, sind nach Angaben des Unternehmens ein Durchsatz von Millionen von Nachrichten pro Sekunde, die Echtzeit-Latenz und die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung von 100 Millionen gleichzeitigen Verbindungen durch das System. EMQ bietet SLAs mit einer Verfügbarkeit von bis zu 99,99 % an.

Im Kern ist EMQX Cloud ein vollständig konformer MQTT 5.0-Broker mit einer ausgefeilten Regel-Engine, die Kunden ohne zusätzliche Kosten nutzen können – auch dies ist Teil der aggressiven Preisstrategie. Die höheren EMQX-Preisstufen unterstützen weitere IoT-Protokolle wie CoAP sowie die native Integration mit über 30 externen Diensten, darunter Kafka und InfluxDB. Ein interner Lastausgleich und Network Address Translation (NAT) sind als zusätzliche Services im Rahmen eines Abonnements verfügbar.

Die multiregionale Unterstützung der EMQX Cloud umfasst Verfügbarkeitszonen in den USA (Ost und West), Europa (Nord, Mitte und West) sowie Asien (Süd, Mitte, Ost und West).

Neue Nutzer können sich für eine kostenlose 14-tägige Testversion von EMQX Cloud anmelden, die 100 GB an Daten umfasst. Kunden der Standard-Preisstufe erhalten pro Monat 100 GB Datenvolumen, Benutzer der Professional-Stufe sogar ein Datenvolumen von 1 TB.