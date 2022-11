EMQ stärkt Beziehungen zu AWS durch Start von EMQX Cloud in AWS Marketplace

MORGAN HILL, KALIFORNIEN, 3. Nov. 2022 – EMQ, der weltweit führende Anbieter von Open-Source-IoT-Dateninfrastruktur, hat kürzlich seine Beziehungen zu Amazon Web Services (AWS) gestärkt, indem es seinen EMQX Cloud-Service in den AWS Marketplace eingeführt hat.

AWS Marketplace ist ein kuratierter digitaler Katalog, den Organisationen zur Suche nach, zum Kauf von, zur Implementierung von und zur Verwaltung von Software Dritter nutzen können, die auf AWS läuft. Für Abonnenten von AWS ist es nun noch einfacher, auf EMQX Cloud zu wechseln, indem sie diese einfach in AWS Marketplace erwerben.

Mit dieser Einführung verbessert sich für AWS-Nutzer, die den EMQX Cloud-Service mit einem „Pay-as-yo-go“-Preismodell bereits nutzen, auch die Zugänglichkeit und Anwenderfreundlichkeit. Deren Nutzungsverhalten kann ab sofort in ihrer monatlichen AWS-Rechnung automatisch abgebildet werden.

Zusätzlich lässt sich EMQX Cloud bequem mit anderen AWS-Infrastrukture- und -Cloud-Services wie Amazon S3, Amazon Kinesis und Amazon Redshift kombinieren. EMQX Cloud unterstützt darüber hinaus die Einrichtung einer sicheren, stabilen privaten Verbindung zu den AWS-Services per AWS PrivateLink. Mit dieser Funktion wird eine bidirektionale Konnektivität zwischen Public-Cloud-Services und EMQX Cloud-Implementierungen per Intranet-IP-Adressen ermöglicht (Klicken Sie hier: https://docs.emqx.com/en/cloud/latest/deployments/privatelink.html, um zu erfahren, wie PrivateLink-Verbindungen in EMQX Cloud eingerichtet werden).

In Übereinstimmung mit dem Ziel, die digitale Transformation durch eine weltweit einzigartige Open-Source-IoT-Dateninfrastruktur voranzubringen, hat sich EMQ auf die Steigerung der Performance und Skalierbarkeit seines verteilten MQTT-Messaging-Servers namens EMQX konzentriert, als Möglichkeit zur Beschleunigung der Konnektivität und Integration eines breiten Spektrums von IoT-Anwendungen. EMQX ist zum weltweit skalierbarsten und zuverlässigsten MQTT-Broker aufgestiegen, wobei es von mehr als 20.000 Usern aus über 50 Ländern genutzt wird und mehr als 100 Millionen IoT-Geräte weltweit verbindet. EMQ führt zudem als erstes Unternehmen überhaupt eine Implementierung von MQTT über QUIC sowie den ersten verteilten MQTT-Broker zur Unterstützung von 100 Millionen gleichzeitige IoT-Geräteverbindungen pro Cluster ein.

Die aus EMQX weiterentwickelte EMQX Cloud ist der weltweit erste vollständig gemanagte, cloud-native MQTT 5.0-Messaging-Service für IoT. Damit Organisationen die Vorteile des Ressourcen-Pooling in der Cloud-Ära voll ausschöpfen können, stellt EMQX Cloud den Usern eine Kolokation von Betrieb und Wartung und eine zuverlässige Übertragung, Verarbeitung und Integration von IoT-Daten in Echtzeit aus einer Hand zur Verfügung. Dies erlaubt es den Usern, IoT-Anwendungen in der Public Cloud zu entwickeln ohne die Infrastruktur pflegen zu müssen.

Die EMQX Cloud kann außerdem bei entsprechender Nachfrage elastisch skaliert werden, um mit nicht prognostizierbaren Durchsatzänderungen umzugehen, und sie kann mit mehr als 40 vorkonfigurierten Cloud-Services integriert werden.

Als weltweit am meisten verwendete Cloud-Plattform ist AWS die erste und wichtigste aller Public-Cloud-Plattformen, die von EMQX Cloud unterstützt werden. Dank des stabilen globalen Infrastrukturnetzwerks von AWS und der massiven Konnektivität und den Produktfunktionen für eine hohe Gleichzeitigkeit der EMQX Cloud können Organisationen nun MQTT-Services in mehreren Regionen einrichten, die von AWS unterstützt werden, um ihr IoT-Geschäft schnell an den Start zu bekommen.

Neben EMQX Cloud bietet EMQ Kunden, die eine lokale Lösung wünschen, seine MQTT-Plattform für Unternehmen an – EMQX Enterprise. EMQX Enterprise eignet sich für verschiedene IoT-Anwendungsszenarien, damit Organisationen geschäftskritische IoT-Anwendungen schnell aufbauen können, ohne Abstriche bei Performance und Entwicklung in Kauf nehmen zu müssen. Es unterstützt jede Implementierung in einer Public oder Private Cloud, einer physischen Maschine oder in einem Container/K8S.

Ab sofort sind sowohl EMQX Enterprise als auch EMQX Cloud in AWS Marketplace verfügbar und können eigenständig implementiert werden.

Erfahren Sie mehr über EMQX Enterprise in AWS Marketplace:

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-cwa2e6xbrwtzi?sr=0-1&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa

Erfahren Sie mehr über EMQX Cloud in AWS Marketplace:

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-g6zejrbcad6mu?sr=0-2&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa

„EMQ-Kunden nutzen AWS-Services bereits seit Jahren. AWS ist eine überragende Public-Cloud-Infrastruktur-Plattform, die es Usern ermöglicht, ihre IoT-Anwendungen nahtlos und unkompliziert in der Cloud laufen zu lassen“, sagte Feng Lee, Gründer und CEO bei EMQ. „Durch eine Vertiefung unserer Partnerschaft mit AWS steigern wir die Zugänglichkeit der EMQX-Produktsuite für Tausende künftiger Kunden, die vorkonfigurierte, bedarfsabhängige MQTT-Messaging-Services in ihre AWS-Infrastruktur implementieren möchten. Unsere Zusammenarbeit mit AWS ermöglicht es unseren gemeinsamen Kunden in jedem Fall, ihre Modernisierung voranzutreiben und ihre Ziele der digitalen Transformation zu erreichen.“

Im vergangenen Jahr ist EMQ dem AWS Partner Network (APN) beigetreten, und vor drei Monaten wurde EMQ Teil des APN Global Startup Program. Dies ist ein einzigartiges und erstklassiges Support- und Go-to-Market (GTM)-Programm für ausgewählte APN-Partner, das es EMQ ermöglicht, die bewährte Infrastruktur und das Services-Portfolio von AWS zur Unterstützung der Innovation und Weiterentwicklung von Produkten zu nutzen.

Nach einer strategischen Kooperation zwischen EMQ und AWS haben beide Unternehmen die Integration in vielen Dimensionen ihrer Produkte und ihres Ökosystems verbessern können. EMQ plant derzeit weitere solche Engagements mit AWS, um den Wandel zur neuen globalen, digitalen Ökonomie weiter zu beschleunigen.

Weitere Informationen zu den cloud-nativen IoT-Messaging-Lösungen von EMQ finden Sie unter www.emqx.com oder EMQ in AWS Marketplace.