Eloro Resources schließt eine Bought-Deal-Finanzierung über CAD 6,9 Millionen ab

Toronto, Ontario – 3. August 2023 – Eloro Resources Ltd. (das „Unternehmen“ oder „Eloro“) (TSX: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor gemeldete Bought-Deal-Finanzierung, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch die Konsortialbanken, von 2.191.280 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von CAD 3,15 pro Einheit mit einem Bruttoerlös von CAD 6.902.532 für das Unternehmen (das „Angebot“) abgeschlossen hat. Das Angebot wurde von Haywood Securities Inc. und Cantor Fitzgerald Canada Corporation (zusammen die „Konsortialbanken“) gemäß einem Konsortialvertrag vom 31. Juli 2023 zwischen dem Unternehmen und den Konsortialbanken auf Buy-Deal-Basis gezeichnet. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine „Stammaktie“) am Kapital des Unternehmens und einem halben (1/2) Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein ganzer Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie, ein „Warrant“) des Unternehmens. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von CAD 4,25 pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum des Angebots.

Die im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere wurden gemäß einem Prospektnachtrag vom 31. Juli 2023 (der „Nachtrag“) zum Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Mai 2022 für den Vertrieb qualifiziert.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die fortgesetzte Exploration und Erschließung der Projekte des Unternehmens in Bolivien sowie für allgemeines Betriebskapital und Unternehmenszwecke verwendet, wie im Nachtrag näher beschrieben.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen bzw. auf deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetallgrundstücken in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung am äußerst viel versprechenden Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer Epithermal-Porphyr-Komplex klassifiziert werden kann, einem bedeutenden Mineralvorkommenstyp im Department Potosi im Süden Boliviens. Ein aktueller technischer Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska, der von Micon International Limited erstellt wurde, ist auf der Website von Eloro und in den Unterlagen auf SEDAR verfügbar. Iska Iska ist ein straßenzugelassenes, lizenzgebührenfreies Grundstück. Eloro besitzt auch eine 82%ige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru befindet, etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte von Barrick und der Goldmine La Arena von Pan American Silver.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder Jorge Estepa, Vice-President, unter +1 (416) 868-9168.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weder die TSX noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Firmenkontakt

Eloro Resources Ltd.

Jorge Estepa

20 Adelaide Street East, Suite 200

M5C 2T6 Toronto, ON

416 868-9168



http://www.elororesources.com

