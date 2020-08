Eloro Resources Ltd. mit Handelsbeginn an der OTCQX

Toronto, Kanada, 20. August 2020 – Eloro Resources Ltd. (TSX-V:ELO; FSE:P2Q) (“Eloro” oder das “Unternehmen”) hat sich für den Handel auf dem OTCQX® Best Market qualifiziert. Eloro steigt damit vom Pink®-Markt auf OTCQX auf.

Der Handel am OTCQX wird heute unter dem Symbol “ELRRF” aufgenommen werden. US-Investoren können aktuelle Finanzinformationen und Echtzeit-Level-2-Kurse des Unternehmens unter www.otcmarkets.com abrufen.

Ein Upgrade auf den OTCQX-Markt stellt einen wichtigen Schritt für Unternehmen dar, die ihren US-Investoren einen transparenten Handel bieten wollen. Unternehmen, die an einer qualifizierten internationalen Börse notiert sind, können durch die Einhaltung bestimmter Marktstandards die bestehende Berichterstattung ihres Heimatmarktes nutzen, um sie US-Investoren zur Verfügung zu stellen. Um sich für den OTCQX-Markt zu qualifizieren, müssen die Unternehmen hohe Finanzstandards erfüllen, die Best-Practice-Corporate Governance-Regeln berücksichtigen und die Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze nachweisen.

“Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Eloro und seine Aktionäre”, erklärte Thomas Larsen, Chief Executive Officer von Eloro. “Wir freuen uns sehr über die Aufnahme des Handels an der OTCQX, da dies unsere Sichtbarkeit und unser Profil auf den Kapitalmärkten und in der Bergbauindustrie erhöhen wird. Darüber hinaus wird sie ein größeres Engagement und einen besseren Zugang zu einem erweiterten Kreis US-amerikanischer Edelmetallanleger bieten, was sich positiv auf unsere Aktionärsbasis auswirken dürfte”.

Als OTCQX-Sponsor von Eloro wurde B. Riley FBR mandatiert. B. Riley FBR ist der operative Name von B. Riley Securities, Inc., einer Full-Service-Investmentbank und Tochtergesellschaft von B. Riley Financial, Inc. mit Sitz in Los Angeles und Niederlassungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Forschung, Verkauf und Handel an.

ÜBER OTC MARKETS GROUP INC.

OTC-Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) ist Betreiber des OTCQX® Best Markets, des OTCQB® Venture Markets und des Pink® Open Markets, auf denen zusammen 10.000 US-amerikanische und ausländische Wertpapiere gehandelt werden. Über OTC Link® ATS und OTC Link ECN wurde ein breites Netzwerk von Broker-Dealern aufgebaut, die Liquiditäts- und Ausführungsdienstleistungen anbieten. Die Gruppte ermöglicht es Anlegern, problemlos über den Broker ihrer Wahl zu handeln, und ermöglicht es den Unternehmen, die Qualität der für die Anleger verfügbaren Informationen zu verbessern.

Weitere Informationen darüber, wie die Gruppe besser informierte und effizientere Märkte schafft, finden Sie auf www.otcmarkets.com OTC Link ATS und OTC Link ECN sind SEC-regulierte ATS, die von OTC Link LLC, Mitglied FINRA/SIPC, betrieben werden.

ÜBER ELORO RESOURCES LTD.

Eloro ist ein Explorations- und Minenentwicklungsunternehmen mit einem Portfolio an Gold- und Basismetallimmobilien in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat die Option, eine 99%ige Beteiligung an der vielversprechenden Iska Iska-Liegenschaft zu erwerben, die als polymetallischer epithermischer Porphyr-Komplex klassifiziert werden kann, einem bedeutenden Mineralvorkommenstyp im südbolivianischen Potosi-Departement. Eloro hat kürzlich einen technischen Bericht NI 43-101 über Iska Iska in Auftrag gegeben, der von Micon International Ltd. erstellt wurde und auf der Website von Eloro und unter den bei SEDAR eingereichten Unterlagen zum Download bereit steht. Iska Iska ist eine straßenzugängliche, lizenzfreie Liegenschaft.

Darüber hinaus besitzt Eloro eine 82%ige Beteiligung am Gold- bzw. Silberprojekt La Victoria, das sich im nordzentralen Mineralgürtel Perus befindet, etwa 50 km südlich von Barricks Lagunas Norte-Goldmine und der La Arena-Goldmine von Pan American Silver. La Victoria besteht aus acht Bergbaukonzessionen und acht Bergbaugebieten mit einer Fläche von ungefähr 89 Quadratkilometern. La Victoria verfügt über eine gute Infrastruktur mit Zugang zu Straße, Wasser und Strom und liegt auf einer Höhe von 3.150 m bis 4.400 m über dem Meeresspiegel.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN UND INFORMATIONEN

Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit verfügbaren Informationen als angemessen angesehen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Leser sollten sich nicht ausschließlich auf zukunftsorientierte Informationen verlassen.

Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (entsprechend den Begriffsdefinitionen gemäß den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Thomas G. Larsen (President and CEO)

tlarsen@elororesources.com

Jorge Estepa (Vice-President)

info@elororesources.com

ELORO RESOURCES LTD

20 Adelaide Street East, Suite 200

M5C 2T6 Toronto (Ontario)

Kanada

TELEFON +1 (416) 868-9168

FAX +1 (416) 361-1333

www.elororesources.com

