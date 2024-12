EIZO FlexScan: Neun Modelle zählen zu den weltweit ersten Monitoren mit TCO-Nachhaltigkeitszertifizierung der zehnten Generation

Hakusan, Japan, 5. Dezember 2024 – EIZO gibt die Nachhaltigkeitszertifizierung nach TCO Certified Generation 10 für neun Monitore der FlexScan-Reihe bekannt. Diese Modelle gehören zu den weltweit ersten Monitoren, die nach den neuen und strengen Kriterien zertifiziert sind. Die zehnte Generation der TCO-Zertifizierung wurde am 4. Dezember 2024 veröffentlicht.

TCO Certified wurde von der schwedischen Organisation TCO Development ins Leben gerufen und ist eine globale Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte. Sie basiert auf einem umfassenden System regelmäßig aktualisierter Kriterien, die unter anderem Aspekte wie eine sozial verantwortliche Herstellung und ein hohes Umweltbewusstsein berücksichtigen. Sie zeichnet sich durch eine unabhängige Verifizierung und ein strukturiertes System zur kontinuierlichen Verbesserung aus, um echte und dauerhafte Veränderungen zu bewirken.

Seit der Einführung von TCO Certified im Jahr 1992 hat EIZO eine Reihe von zertifizierten Produkten angeboten, welche die nötigen Kriterien erfüllen, die sich im Laufe der Jahre weiterentwickelten und stetig strenger wurden. Die FlexScan-Serie von EIZO wurde bis heute in Übereinstimmung mit der jeweils aktuellen TCO-Generation zertifiziert. EIZO beabsichtigt, die TCO Certified-Zertifizierung auch für zukünftige neue Produkte zu erhalten. Die neue TCO Certified Generation 10 umfasst angepasste Kriterien, die sowohl die ökologische als auch die soziale Verantwortung in der Lieferkette und während des gesamten Produktlebenszyklus abdecken.

In der Unternehmensphilosophie von EIZO ist der Anspruch fest verankert, das berufliche und private Leben der Menschen durch die Entwicklung von Bildwiedergabelösungen mit fortschrittlichen Technologien zu bereichern. Zu diesem Zweck ist EIZO bestrebt, seine Umweltauswirkungen im Sinne einer nachhaltig lebenden Gesellschaft zu reduzieren. EIZO nutzt TCO Certified, um die ökologischen und sozialen Risiken streng zu kontrollieren, die mit der Fertigung und dem Verkauf von Monitoren einhergehen.

Zertifizierte Monitore

FlexScan FLT, EV3450XC, EV3240X, EV2740X, EV2795, EV2495, EV2490, EV2485, EV2480

EIZO-Initiativen

Verbesserung des Engagements in der Lieferkette

– Verpflichtende Einführung von Energiemanagementsystemen nach ISO 50001 in Fabriken für Display-Panels, um die Umweltrisiken zu verringern.

– Verpflichtende RBA-akkreditierte Erstprüfungsberichte und Pläne für korrigierende Maßnahmen sowie die Einführung von Managementsystemen nach ISO 45001 für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in Display-Panel-Fabriken, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu verbessern und die Risiken am Arbeitsplatz zu senken.

– Aktualisierte Anforderungen an die Hersteller von Display-Panels, nur TCO-zertifizierte Reinigungslösungsmittel zu verwenden.

– Verpflichtender jährlicher Nachweis, dass mindestens 70% der Gesamtzahl der Schmelzhütten oder Raffinerien für 3TG (Zinn, Wolfram, Tantal und Gold) und Kobalt in der Lieferkette die einschlägigen Normen einhalten.

Beitrag zu einer Kreislaufwirtschaft

– Verbesserte Kriterien zur Verringerung der Klimaauswirkungen von Produkten durch weitere Förderung der Verwendung umweltfreundlicher Verpackungsmaterialien.

Vorrang für die Sicherheit von Mensch und Umwelt

– Erweiterte Auswahlkriterien, um sicherzustellen, dass schädliche Substanzen wie Flammschutzmittel, Weichmacher und Stabilisatoren entweder reduziert oder durch sicherere Alternativen ersetzt werden, die in der TCO-Liste zugelassener Substanzen aufgeführt sind.

