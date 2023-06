Eiscreme: Die Milch macht’s? Nicht immer!

Ob vegan, Bio, zuckerfrei oder Hundeeis – Online-Supermarkt Knuspr setzt in Sachen Eisgenuss auf Vielfalt und erweitert Sortiment fundamental

München, 14. Juni 2023. Pures Eisvergnügen bei Knuspr: 100% pflanzlich, BIO, zuckerfrei oder von regionalen Eisdielen – pünktlich zum Sommerbeginn erweitert der Online-Supermarkt sein Eiscreme-Angebot um außergewöhnlich köstliche Kreationen.

Dabei setzt Knuspr unter anderem auf die vegane Bio-Eismanufaktur iceDate aus München. Die Eiskreationen des jungen Startups sind nicht nur vegan, gluten- und laktosefrei und kommen gänzlich ohne raffinierten Zucken aus, statt Aromen und Zusatzstoffen werden hier ausschließlich echte Lebensmittel verarbeitet: Datteln statt Zucker, Cashewnüsse statt Milch und Früchte, Premium-Kakao, Nüsse, Gewürze, Kräuter und Samen statt künstlicher Aromen und Zusatzstoffe.

Darüber hinaus kommt dank des finnischen Eis-Spezialisten Jymy ein echter Trendsetter ins Knuspr-Sortiment. Im Jahr 2014 hat Jymy als erstes Unternehmen in Finnland mit der Herstellung von Bio-Eis begonnen, bald darauf folgten vegane Bio-Eissorten. Die Milch für das Jymy-Eis stammt vom hauseigenen Bauernhof, andere Rohstoffe wie Sahne, Beeren und Eier kommen ebenfalls aus der Region und für die veganen Eissorten werden Saubohnen und glutenfreier Hafer angebaut. Alles mit dem Ziel, das bestmögliche Eis aus reinen Zutaten auf die nachhaltigste und transparenteste Weise herstellen. Heute ist Jymy der erste Speiseeishersteller in ganz Skandinavien, der CO2-negatives Eis herstellt.

Neue (exklusive) Eis-Partner in München und im Rhein-Main-Gebiet

Insgesamt umfasst das Eis-Angebot bei Knuspr stolze 40 verschiedene Sorten und ist damit deutlich variantenreicher als in herkömmlichen Supermärkten. Ganz neu mit dabei sind die Eismacher von Ballabeni Icecream, die mit ihren Kreationen seit 2006 eine wahre Institution in der Münchner Innenstadt sind. Knuspr bietet als einziger Händler Ballabeni Icecream – Produkte online zum Verkauf an. Eines der Erfolgsrezepte von Alberto Ballabeni ist dabei, die Gäste stets mit neuen Geschmacksrichtungen zu überraschen und dabei von der Auswahl der erlesenen Zutaten bis zur Produktion in der Münchner Manufaktur immer auf die besten Grundprodukte, Qualität und Handarbeit zu setzen.

Darüber hinaus profitieren Knuspr-Kunden in München von den kreativen Eis-Kreationen aus dem Hause Sweet Monkeys in Pasing, die nicht nur durch den Geschmack ihrer ausgefallenen Sorten von sich reden machen, sondern vor allem auch durch ihre konsequent gelebte Nachhaltigkeit und ihr ökologisches Denken.

Im Rhein-Main Gebiet setzt Knuspr unter anderem auf die „Eisheiligen“, deren Kreationen zu 100% aus natürlichen Zutaten und nach handwerklicher, traditioneller Art hergestellt werden. Im Vordergrund stehen hier Eis-Variationen aus natürlichen Lebensmitteln mit einem starken regionalen und saisonalen Bezug. Bei der Eis-Manufaktur Breitwieser gilt das simple Motto: „Drin is was druff steht“. Breitwieser produziert natürliches, hochwertiges Eis aus edlen, erlesenen Zutaten. Das Unternehmen bezieht beispielsweise Haselnüsse bester Qualität aus dem Piemont sowie Pistazien aus Bronte/Sizilien. Die Himbeeren stammen dagegen vom Bauern um die Ecke – wo immer regionale Produkte eine Option ist, wird diese Option auch gezogen.

Eis-Spezialitäten für Hunde

Aufgrund der hohen Nachfrage bietet Knuspr ab sofort auch Frozen Joghurt Eis für Hunde an. Cold Dogs ist ein Berliner Startup, das sich mit Hilfe von Tierärzten auf Hundeeis spezialisiert hat. Die Produkte sind zucker- und laktosefrei und werden mit hochwertigem Fisch oder Fleisch sowie Gemüse und Obst in Bio-Qualität verfeinert.

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause – in vielen Regionen bereits innerhalb von zwei Stunden. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über zwei Drittel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern.

Bis zu 80% des Sortiments stammt in der Haupternte-Saison von regionalen Anbietern. In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – ab nur sieben Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung ist Knuspr als revolutionärer Player im E-Food Business, der in den nächsten drei Jahren rund 30 Millionen Kunden in Deutschland erreichen will. Standorte in Hamburg, Köln und weiteren Städten sind bereits in Planung. Unter Berücksichtigung eines bestimmten Bestellwertes erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 6:00 und 22:00 Uhr.

Firmenkontakt

Großer Kern GmbH

Manuel Kalleder

Im Tal 30

80331 München

089416158696



https://www.knuspr.de

Pressekontakt

RING OF FIRE GmbH

Lena Kubowitsch

Höchlstraße 2

81675 München

089416158696



https://www.ring-of-fire.de/

Bildquelle: @Knuspr