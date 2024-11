Einsatz macht sich bezahlt: Feuerwear startet die „Blue Week“ mit 11,2 % Rabatt für alle Heldinnen und Helden des Alltags

Köln, im Oktober 2024 – Feuerwear feiert die Helden des Alltags wie Feuerwehr und Rettungsdienst mit der jetzt ins Leben gerufenen „Blue Week“. Vom 4. bis 11. November gibt es 11,2 % Rabatt auf das gesamte Sortiment für bestehende und neue Newsletter-Abonnenten. Als Hersteller von Produkten aus recycelten Feuerwehrschläuchen möchte Feuerwear allen Helden des Alltags mit dieser besonderen Aktion ein Zeichen der Wertschätzung setzen – für diejenigen, die täglich für mehr Sicherheit und Rettung im Einsatz sind.

Ob der große Rolltop Rucksack Edgar oder der Klassiker Umhängetasche Walter – jedes Produkt aus recycelten Feuerwehrschläuchen ist ein robustes Unikat. Diese Artikel, die einst selbst im Einsatz waren, stehen für Beständigkeit und Nachhaltigkeit.

„Jeden Tag leisten Feuerwehrleute, Rettungsdienste und viele andere Retter unglaubliche Arbeit, um Menschen zu schützen und zu helfen,“ sagt Martin Klüsener, Geschäftsführer von Feuerwear. „Mit der Blue Week wollen wir einfach mal Danke sagen. Unsere Produkte bestehen aus alten Feuerwehrschläuchen, die selbst schon einiges mitgemacht haben – genauso wie die Menschen, die sie inspiriert haben. Diese Aktion ist unser kleiner Beitrag, um ihre Arbeit zu würdigen und gleichzeitig das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben.“

Feuerwear zeigt mit dieser Aktion nicht nur Wertschätzung für die täglichen Einsätze der Retter, sondern unterstreicht auch die Bedeutung nachhaltiger Materialien wie recycelten Feuerwehrschläuchen. Jedes Produkt erzählt eine Geschichte von Mut und Tapferkeit und wird durch die Wiederverwertung zu einem Symbol für Nachhaltigkeit und Langlebigkeit.

Weitere Informationen unter: www.feuerwear.de

Über Feuerwear

In Jahr 2005 gegründet, führen die Brüder Robert und Martin Klüsener zusammen die Feuerwear GmbH & Co. KG. Das Label gestaltet und produziert hochwertige Taschen, Rucksäcke und ausgefallene Accessoires aus gebrauchten Feuerwehrschläuchen, die sonst als Abfall die Umwelt belasten würden. Dank unterschiedlicher Aufdrucke und Einsatzspuren ist jedes der handgefertigten Produkte ein Unikat. Das Thema Nachhaltigkeit ist von Beginn an zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie: So werden die CO 2 -Emissionen, die beim Versand und Transport der Ware entstehen, über „atmosfair“ ausgeglichen. Zudem bezieht Feuerwear Ökostrom von Greenpeace Energy – konsequent ohne Kohle und Atomkraftwerk – und sorgt für eine schonende Reinigung der Schläuche. Eine Ökobilanz in Zusammenarbeit mit TÜV Rheinland liefert seit 2012 die Grundlage für weitere Optimierungen in Sachen Nachhaltigkeit. Feuerwear-Unikate sind in zahlreichen Einzelhandelsgeschäften erhältlich, auch über Deutschlands Grenzen hinaus. Eine tagesaktuelle Übersicht aller Händler ist hier zu finden: www.feuerwear.de/im-laden-kaufen.

