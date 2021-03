Einladung zur Housewarming Party von Aventem.Digital – der neuen Plattform für digitale und hybride Events

Hilden – Frühjahr 2020: Präsenz-Veranstaltungen werden aufgrund des Corona-Virus behördlich verboten. Als einer der ersten Veranstaltungstechnikdienstleister stellt die Aventem GmbH aus Düsseldorf ein vollausgestattetes Streaming-Studio für digitale und hybride Formate für ihre Kunden bereit. Um das Angebot anfänglich bekannt zu machen und das Studio mit Leben zu füllen, entwickelte das Unternehmen die Idee der AfterhomeofficePARTY, ein buntes Angebot speziell für die Home-Office Geplagten. Insgesamt vier Partys mit unterschiedlichen Inhalten und jeweils zwischen 5.000 und 10.000 Zuschauern bildeten im April und Mai 2020 den Startschuss für mittlerweile über 200 digitale und hybride Events, die mit und für die Kunden umgesetzt wurden.

Mit der steigenden Bedeutung digitaler Events hat der Full-Service-Dienstleister sein Studio-Angebot in den letzten Monaten immer weiter ausgebaut: Mittlerweile stehen Studios in Düsseldorf, Essen, Mülheim sowie vier Studios am Firmenstandort Hilden zur Verfügung.

Und der Erfolg gibt ihnen recht: Im deutschlandweiten Location-Ranking 2021 schaffte es das Studio in Hilden unter die TOP 10 und im Eventdienstleister-Ranking wurde Aventem als Eventdienstleister – wie in den letzten fünf Jahren auch – in allen Kategorien unter die TOP 3 gewählt.

AVENTEM.DIGITAL ist laut den Hildenern die logische Konsequenz auf die aktuelle Situation. Das Unternehmen bündelt dafür sein Wissen und die jahrelange Erfahrung in den Bereichen digitale und hybride Events sowie Live-Streaming und stellt sie, ganz im Zeichen der aktuellen Situation und der sich daraus ergebenen Entwicklungen für zukünftige Events, in den Fokus.

Der erste Geburtstag der AfterhomeofficePARTY soll nun gebührend gefeiert werden.

Als Aventem.Digital Housewarming Edition laden die Hildener am 8. April 2021 um 18:00 Uhr alle Interessierten ein, um mit ihnen die neue Digitalevent-Plattform https://aventemdigital.sendet.live einzuweihen. Geplant ist neben der Vorstellung der Plattform mit ihren vielen verschiedenen Features und den sieben Studios auch ein tolles Rahmenprogramm mit diversen DJs, einem Cocktailkurs und als Highlight DEEJAY Plus.

Über Aventem

Aventem bietet sowohl die klassischen veranstaltungstechnischen Dienstleistungen der Bereiche Licht, Bild- und Tontechnik als auch die gesamte Umsetzung von Projekten in professioneller Qualität an. Die Aventem GmbH ist professioneller Dienstleister für die technische und gesamte Planung und Durchführung von Veranstaltungen. Bei Agenturen, Medien sowie Industrieunternehmen ist Aventem der ideale Ansprechpartner für Messen, Corporate Events, Großveranstaltungen und TV-Sendungen. Wir bieten modernes, technisches Equipment und Produktionsstätten für Dekorations- und Messebau alles aus erster Hand.

