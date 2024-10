Eingezäuntes Ferienhaus mit finnischer Sauna direkt am Meer ca 80 m zum Badestrand Ostsee Rügen Glowe

Haus am Meer Insel Rügen Ostsee ca 80 m zum feinsandigen weißen flachen Ostseebadestrand Grundstück eingezäunt Urlaub mit Hund

Das Ferienhaus ‚Haus am Meer‘ in Glowe auf der Insel Rügen bietet den perfekten Rückzugsort für einen erholsamen Urlaub. Mit einer Entfernung von nur 80 Metern zum feinsandigen Ostseestrand und ausgestattet mit einer finnischen Sauna, verspricht es Entspannung pur. Hunde sind willkommen, und die Nähe zu lokalen Annehmlichkeiten sorgt für Komfort.

Perfekte Lage für Strandliebhaber

Das ‚Haus am Meer‘ liegt in unmittelbarer Nähe eines der schönsten Strände der Insel Rügen. Der feinsandige, kilometerlange und sanft abfallende Badestrand ist in nur 80 Metern vom Haus erreichbar. Der Weg endet buchstäblich im Meer, was Gästen einen ungehinderten Zugang zur Ostsee bietet. Diese Lage macht das Ferienhaus zu einer idealen Wahl für Strandliebhaber und Naturliebhaber, die die frische Meeresbrise und ausgedehnte Spaziergänge am Strand genießen möchten.

Komfortable Ausstattung für entspannte Tage

Das Ferienhaus besticht durch eine gut durchdachte Ausstattung, die einen komfortablen Aufenthalt gewährleistet. Es verfügt über zwei stilvoll eingerichtete Schlafzimmer und zwei Badezimmer mit modernen Duschen und Badewannen. Die finnische Sauna ermöglicht eine wohltuende Auszeit nach einem Tag am Strand. WLAN und eine Waschmaschine stehen zur Verfügung, während die Terrasse mit Strandkorb und Terrassenmöbeln zu entspannten Stunden im Freien einlädt.

Lokale Annehmlichkeiten und Freizeitmöglichkeiten

In nur wenigen Gehminuten erreichen Gäste des ‚Haus am Meer‘ zwei Bäckereien, einen Einkaufsmarkt sowie diverse Boutiquen und Restaurants, einige mit wunderschönen Meeresblicken. Der Hafen ist nur einen Katzensprung entfernt, und vielfältige Freizeitmöglichkeiten wie Minigolf sorgen für Unterhaltung. Die gastfreundliche Atmosphäre der Region und die kulinarischen Angebote-darunter frischer Fisch und herzhafte Steaks-runden das Urlaubserlebnis ab.

Ein Paradies für Hundehalter

Besonders hervorzuheben ist die Hundefreundlichkeit des Ferienhauses. Der komplett eingezäunte Garten bietet Sicherheit und Freiheit für Hunde, während die Umgebung reichlich Gelegenheit zu gemeinsamen Erkundungen bietet. Der entspannte und hundefreundliche Urlaub wird durch die liebevolle Betreuung vor Ort noch bereichert. Die Kombination aus großzügigen Strandflächen und schattigen Buchenwäldern bietet ideale Bedingungen für Hundebesitzer und ihre Vierbeiner.

Das ‚Haus am Meer‘ in Glowe gehört zu einer exklusiven Auswahl von Ferienhäusern auf der Insel Rügen, die sich durch hochwertige Ausstattung und eine traumhafte Lage auszeichnen. Als Anbieter von Ferienunterkünften setzt das Unternehmen auf Komfort und Kundenzufriedenheit, indem es erstklassige Annehmlichkeiten und eine warme, einladende Atmosphäre bietet. Es bleibt auf die individuellen Bedürfnisse seiner Gäste fokussiert und ermöglicht damit unvergessliche Urlaubserlebnisse.

Direktbuchung unter

https://www.ostseeparadies.de/index.php/de/ferienhaus-finden-nach-ort/glowe?view=roomdetails&roomid=10

Sonneninsel Rügen GmbH – Hauptstr. 24 – 18551 Glowe Tel 01715662049 www.ostseeparadies.de

Sonneninsel Rügen

Immobilienvertriebs GmbH

Wir haben die besten Lagen !

www.ostseeparadies.de

www.immobilien.ostseeparadies.de

Kontakt

Sonneninsel Rügen GmbH

Horst Stricker

Hauptstr. 24

18551 Glowe

01715662049



http://www.ostseeparadies.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.