Eines der familienfreundlichsten Unternehmen in Deutschland: Das ausgezeichnete Leibniz-Institut DSMZ

Am 15. März dieses Jahres hat das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH zum bereits fünften Mal der Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH das Zertifikat für Familienfreundlichkeit ausgestellt. „Das Zertifikat zeichnet die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in einem Unternehmen aus. Das Kuratorium hat damit als besondere Anerkennung unsere langjährige, nachhaltige familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik gewürdigt.“, freut sich die Administrative Geschäftsführerin des Instituts, Bettina Fischer.

Seit November 2010 gehört das Leibniz-Institut DSMZ mit Sitz auf dem Science Campus Braunschweig-Süd zu den familienfreundlichsten Unternehmen in Deutschland. Um dieses kontinuierliche Engagement deutlich sichtbar zu machen, ist die DSMZ weiterhin berechtigt, das exklusive Zertifikatslogo mit Schärpe zu tragen. „Das ist auch ein wichtiges Argument für unser Recruiting.“, erläutert die DSMZ-Geschäftsführerin. Beim Leibniz-Institut DSMZ sind mehrere Stellen ausgeschrieben ( https://www.dsmz.de/dsmz/career). Am 13. Juni 2023 findet die Zertifikatsverleihung live in Berlin zu Ehren aller in den vorangegangenen zwölf Monaten ausgezeichneten Arbeitgeber statt.

Die DSMZ ist das größte Bioressourcenzentren weltweit. Die Sammlung umfasst derzeit über 82.000 Bioressourcen.

Firmenkontakt

Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen

PhDr. Sven-David Müller, M.Sc.

Inhoffenstraße 7 B

38124 Braunschweig

0531-5312616300



http://www.dsmz.de

Pressekontakt

Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen

Sven-David Müller

Inhoffenstraße 7 B

38124 Braunschweig

0531-5312616300



http://www.dsmz.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.