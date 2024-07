Eine Legende wird 55!

Die NP-Serie von GS Yuasa feiert ein besonderes Jubiläum

Die kontinuierliche Weiterentwicklung sowie die Anpassung an die aktuellen Anforderungen machen die NP-Baureihe zu einer der zuverlässigsten und leistungsstärksten Batterien ihrer Art. Sie ist ein echter Allrounder und die richtige Wahl für viele unterschiedliche industriellen Anwendungen.

Das derzeitige Design verfügt über die modernste Sauerstoff-Rekombinationstechnologie zur Reduzierung der Gasentwicklung während des Gebrauchs. Die Kombination aus verschlossener Konstruktion und Yuasas einzigartigem Zelldesign ermöglicht den Betrieb in jeder Position (außer überkopf) ohne Leistungseinbußen oder Gefahr von Elektrolytleckage. Alle NP-Batterien sind mit einem sicheren Überdruck-Entlüftungssystem ausgerüstet, das überschüssige Gase entlässt und danach automatisch wieder schließt. Zudem verfügt die Batterie-Reihe über hervorragende Regenerationseigenschaften nach einer Tiefenentladung.

„Als japanischer Hersteller legen wir seit jeher großen Wert auf die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte – die NP-Reihe beweist das. Dieser Batterietyp kam 1969 erstmals auf den Markt und überzeugt seit mittlerweile 55 Jahren“, erklärte Raphael Eckert, Country Manager der GS Yuasa Battery Germany GmbH. „Die konsequente Weiterentwicklung der Bleisäurebatterien dieser Reihe ist ein Grund für unsere marktführende Position. Eigenschaften wie Leistung, Sicherheit und Verlässlichkeit, sowie Energieeffizienz gehen für uns Hand in Hand und spiegeln sich in unseren Industriebatterien wider.“

Hauptmerkmale der NP-Serie:

-EUROBAT-Klasse: 3 bis 5 Jahre ‚Standard Commercial‘

-AGM-Technologie

-Blei-Kalzium-Gitter für längere Gebrauchsdauer

-Ventilgesteuerte Konstruktion, nahezu 100%-ige Sauerstoffrekombination

-Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS

-Optional: FR-Gehäuse (schwer entflammbar gem. UL94 V0)

-Geringe Selbstentladung, 3% pro Monat bei 20°C

-Fertigung gemäß EN ISO 9001 Qualitätsmanagement und EN ISO 14001 Umweltmanagement

-VdS-Zulassung

-Konform mit IEC61056, UL

Die Modelle sind entweder mit einer Spannung von 6 V oder 12 V, sowie Kapazitäten von 1,2 / 2,3 / 3 / 3,2 / 4 / 5 / 7 / 10 / 12 Ah sowie 17 / 18 / 24 / 38 und 65 Ah erhältlich.

Die Batterie-Reihe ist überdies kleinformatig und wird weltweit für vielfältige Zwecke eingesetzt, z.B. als Backup- oder Hilfsbatterien für USV-Anlagen, Sicherheitssysteme oder Alarmvorrichtungen.

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit und einem weitreichenden Marketing- und Distributionsnetzwerk in Europa. Das breite Angebot an Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen) die Bereiche Automotive und Motorcycle (Automobil- und Motorrad-Starterbatterien).

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas.

