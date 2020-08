Eine kleine Haselmaus erobert den Buchmarkt

Kennen Sie die kleine Haselmaus Zwitsch?

Tief im Wald, in einem hohlen Baum, lebt eine kleine Haselmaus.

Ihr Freund, der Wolf, hat bald Geburtstag und sie will ihm eine Freude bereiten, also geht sie auf die Suche nach dem passenden Geschenk. Doch auf einmal ist die kleine Maus nicht mehr bunt, sondern schwarz/weiß. Verzweifelt versucht sie – mit der Hilfe anderer Waldtiere – eine Lösung zu finden.

Diese wunderbar illustrierte Kinderbuch ist ein “Zauberbuch”. Eine Seite des Buches ist deutsch, eine englisch.

Visuelles Sprachlernen mit spannenden Geschichten.

Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=XlUTWVhpIu4

Buchbeschreibung:

Die kleine Haselmaus Zwitsch erlebt ein mächtiges Abenteuer, denn auf der Suche nach einem passenden Geschenk für ihren Freund zum Geburtstag verliert sie ihre Farbe. Ob sie die wohl wiederfindet? Oder muss sie nun schwarz/weiß bleiben?

Dieses Buch ist ein Zauberbuch. Wenn man es wendet und von der anderen Seite öffnet, so ist das komplette Buch in Englisch. Jede Seite ist illustriert, und seitenkonform übersetzt, so lernen die Kinder auf Grund des visuellen Merkens die Sprache.

So macht Englisch-Üben einfach Spaß.

Produktinformation:

Gebundene Ausgabe: 78 Seiten

Sprache: Deutsch, Englisch

ISBN-10: 9783961117024

ISBN-13: 978-3961117024

ASIN: 3961117020

Vom Hersteller empfohlenes Alter: 4 – 10 Jahre

Das Buch ist auch in Deutsch/Spanisch erhältlich!

Gebundene Ausgabe: 72 Seiten

Sprache: Deutsch, Spanisch

ISBN-10: 9783961115020

ISBN-13: 978-3961115020

ASIN: 3961115028

Vom Hersteller empfohlenes Alter: 4 – 10 Jahre

Auszug Leseprobe:

Tief im Wald, dort wo der Boden ganz weich ist, weil die Blätter im Herbst auf den Boden fallen, lebt eine kleine Haselmaus.

Es ist sehr ruhig in dieser Gegend. Kein Wanderer stört den Tagesablauf, denn nicht einmal Wege gibt es hier. Nur die Natur und diese genauso, wie sie wächst und sich entwickelt.

Zwitsch, die Haselmaus, liebt diese Stille. Lärm kann sie einfach nicht ausstehen, das macht sie nervös.

Ihre kleine Höhle, die mit einer Unmenge an trockenen Blättern vollgestopft ist, befindet sich genau unter einem umgestürzten Baum. Den Eingang findet man nur, wenn man in den ausgehöhlten Stamm des Baumes klettert und nach ein paar Zentimetern durch ein Astloch schlüpft.

Dies hat mehrere Vorteile. Denn so ist Zwitsch‘ Unterkunft vor neugierigen Blicken und Raubtieren geschützt – ganz egal, ob sie am Boden oder aus der Luft kommen. Auch eignet sich der Eingangsbereich noch vorzüglich als Schutz vor Wind und Regen.

Mehr Infos unter: https://www.karinaverlag.at/