Eine Geschichte für demokratiebewusste Kinder

Wie erklärt man Kindern eine Demokratie? Und das Parlament?

Man nimmt ein bisschen Natur, die Waldtiere eilen zur Hilfe und dann macht man das Ganze zu einem Buch mit vielen Illustrationen …

Buchbeschreibung „Das Parlament der Waldtiere“:

Stefan, der Hirsch, begleitet den jungen Lesenden durch das Buch und erklärt verschiedene Begriffe, die in der Demokratie wichtig sind. Neben der Waldmeisterin Christa, einer Hirschkuh, gibt es noch wichtige Ämter, wie den Kanzler, den Außenminister oder den Richter. All diese Tiere sind dafür da, dass das Zusammenleben der Waldtiere gelingt. Durch die kindgerechten Erklärungen können bereits Erstlesende die Botschaft, die sich dahinter verbirgt, verstehen. Jeder einzelne ist ein wichtiger Teil in der Demokratie und für ein gutes Zusammenleben verantwortlich.

Das Buch ist reich illustriert, 30 Seiten und in wunderschöner Hardcoverqualität. Großschrift, besonders für Erstleser geeignet.

Das Werk ist auch im „Antolin“ mit einem Rätsel vertreten.

Produktinformation:

Gebundene Ausgabe:‎ 36 Seiten

ISBN-10:‎ 3903161853

ISBN-13:‎ 978-3903161856

Zum Buch geht es hier.

https://www.karinaverlag.at/p/das-parlament-der-waldtiere-von-petra-baumann-illustriert-von-karina-pfolz/

Über die Autorin:

Petra Baumann beginnt bereits in jungen Jahren kurze Texte und Geschichten zu verfassen. Mit 19 Jahren, nach der Matura, zieht es sie nach Wien, um Lehramt für Deutsch und Geschichte zu studieren. Dort wird ihr klar, wie wichtig es ist, bereits für Kinder ein Bewusstsein für Demokratie und ein gutes Miteinander zu schaffen. Seit 2015 ist sie als Lehrerin im Salzburger Tennengau tätig, wo sie auch mit ihrem Mann wohnt.