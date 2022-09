Das E-Book „LIES MICH ! – Leseproben aus tollen Kinderbüchern“ biete Ihnen die einmalige Möglichkeit, in interessante und lesenswerte Bücher hineinzuschnuppern. So kann sich jeder einen Überblick über diese Werke verschaffen. Viel Freude beim Schmökern!

Buchbeschreibung:

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem E-Book haben Sie die Möglichkeit, in tolle Kinderbücher reinzuschnuppern. Eine bunte Vielfalt wartet darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Eine bessere Gelegenheit gibt es nicht, neue Bücher für Ihre Kinder oder Enkelkinder zu finden und kennenzulernen.

Ich kann alle Bücher wärmstens empfehlen und wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern!

Ihre Britta Kummer

Trailer:

https://youtu.be/s9wqXfv95BY

Produktinformation:

ASIN: ‎B09BDVJWN2

Herausgeber: neobooks (9. Juni 2021)

Sprache:‎ Deutsch

Dateigröße:‎ 3008 KB

Text-to-Speech (Vorlesemodus): Aktiviert

Screenreader: ‎Unterstützt

Verbesserter Schriftsatz:‎ Aktiviert

X-Ray: Nicht aktiviert

Word Wise: Nicht aktiviert

Seitenzahl der Print-Ausgabe: 114 Seiten

Leseproben aus:

Die Abenteuer des kleinen Finn – eine spannende Mäusegeschichte für die ganze Familie, Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde, Willkommen zu Hause, Amy, Kummers Kindergeschichten, Mit Nepomuck auf Weltreise, Kummers Kindergeschichten 2, Kleine Mutmachgeschichten, ElfenZauberei, Nepomucks Abenteuer, Kunterbunter Lesespaß für Kinder … und noch vieles mehr, Zac und der geheime Auftrag, Luhg Holiday, Pferde erzählen, Nepomucks Märchen, Neue Abenteuer mit Nepomuck und Finn, Weihnachten mit Nepomuck und Finn, Ostern mit Nepomuck und Finn, Nepomuck und Finn: Mission Umweltschutz

Weitere Bücher der Autorin:

Nepomucks und Finns Backstube, ISBN: 978-3-7543-7358-3

Nepomuck und Finn: Mission Umweltschutz, ISBN: 978-3-7519-9747-8

Ostern mit Nepomuck und Finn, ISBN: 978-3-7504-0772-5

Weihnachten mit Nepomuck und Finn, ISBN: 978-3-7448-9014-4

Neue Abenteuer mit Nepomuck und Finn, ISBN: 978-3-7494-5428-0

Pferde erzählen, ISBN: 978-3-9611-1618-8

Zac und der geheime Auftrag, ISBN: 978-3-9611-1668-3

Willkommen zu Hause, Amy – das Buch ist nur im Karina-Verlag erhältlich (https://www.karinaverlag.at/)

Die Abenteuer des kleinen Finn – eine spannende Mäusegeschichte für die ganze Familie, ISBN: 978-3-7534-9967-3

Kummers Kindergeschichten, ISBN: 978-3-7386-0100-8

Kummers Kindergeschichten 2, ISBN: 978-3-7392-3824-1

Kleine Mutmachgeschichten, ISBN: 978-3-9030-5644-2

Gedankenkarussell – Eine literarische Reise, ISBN: 978-3-7392-4553-9

Mein Leben mit MS, ISBN: 978-3-9030-5642-8

Mein Leben mit MS 2, ISBN: 978-3-9654-4078-4

Weihnachtsgeschichten … und noch mehr, ISBN: 978-3-7386-4553-8

Gut geschmiert in den Tag: Brittas und Edes Marmeladengenuss, ISBN: 978-3-7481-2597-6

Das Marmeladenbüchlein, ISBN: 978-3-9611-1212-8

Kummers süße Verführungen, ISBN: 978-3-7562-2368-8

Vegetarisches Grillvergnügen – so einfach geht’s, ISBN: 978-3-7526-8395-0

Köstlich vegetarisch – Meine Lieblingsgerichte ISBN: 978-3-7519-9382-1

Vegetarisch für die ganze Familie, ISBN: 978-3-7448-9344-2

Kummers Suppentöpfchen, ISBN: 978-3-7386-1124-3

Kummers Ofengerichte, ISBN: 978-3-7431-4125-4

Kummers Schlemmerkochbuch – das etwas andere Kochbuch!, ISBN: 978-3-7534-4391-1

Vegetarische Weltreise, ISBN: 978-3-7528-3915-9

Vegetarischer Genuss – Quer Beet, ISBN: 978-3-7481-6766-2

Vegetarisch für Jedermann [Kindle Edition], ASIN: B079YGP512

Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken.

Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.

Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch „Willkommen zu Hause, Amy“ in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

Mehr Infos unter:

http://brittasbuecher.jimdofree.com/