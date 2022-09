Oma kommt zu Besuch. Sie begeistert Lisa mit ihrer neuen Haarfarbe. Das Mädchen ist so verzaubert, dass ein Missgeschick passiert und sie zum ersten Mal in ihrem Leben selbst zum Friseur muss.

Ob Lisa ihre Angst vor dem Haareschneiden überwinden kann und der Schmusedrache Flavius sie begleitet, erzählt diese Geschichte.

Ein Vorlese und Lesebuch für Kinder ab 5 Jahren.

Große Schrift, empfohlen für Erstleser.

Für dieses Buch findet sich ein Leserätsel bei „Antolin“

Zum Buch geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/lisa-muss-zum-friseur-grosformat-hardcover-von-wiebke-worm-illustriert-von-irene-schwarz/

Produktinformation:

Herausgeber:‎ Karina-Verlag; 2. Edition (1. August 2022)

Sprache:‎ Deutsch

Gebundene Ausgabe:‎ 40 Seiten

ISBN-10:‎ 3903161861

ISBN-13:‎ 978-3903161863

Lesealter:‎ 5–8 Jahre

Über die Autorin:

Wiebke Worm wurde 1964 in Hamburg geboren. Seit 2013 gehört das Schreiben zu ihren Leidenschaften. Und auch wenn sie sich auf kein bestimmtes Genre festgelegt hat, sind es inzwischen hauptsächlich Kinderbücher, die sie mit Begeisterung schreibt. Fotografie begleitet sie schon von Kindesbeinen an. Ihre Bilder wurden in mehreren gemeinschaftlichen Ausstellungen gezeigt. Von Lisa und Flavius gibt es bisher schon ein Buch, Flavius und seine Namen, es wird demnächst neu aufgelegt. Welche Bücher von ihr schon erschien sind und was sie künstlerisch sonst noch so macht, kann man hier nachlesen: www.wiebke-worm-art.de